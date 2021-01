Ivan Patzaichin, atacat violent din interiorul USR PLUS, dupa ce s-a retras din grupul consultativ al partidului pentru stabilirea guvernatorului Deltei Dunarii: "E prietenul ciumei rosii"

Patzaichin s-a declarat surprins de violenta atacurilor la adresa sa pe acest subiect. Patzaichin a fost atacat chiar din interiorul USR PLUS.Presedintele organizatiei USR PLUS Sulina l-a criticat pe fostul canoist roman despre numirea caruia a spus echivaleaza cu "lupul paznic la oi". Mesajul a fost scris chiar pe pagina copresedintelui USR PLUS, Dacian Ciolos , care a anuntat decizia de a-l coopta pe Patzaichin in grupul consultativ pentru Delta Dunarii.Mirel Constantin, presedintele USR Sulina a mai scris despre Patzaichin ca "este prietenul ciumei rosii". "USR PLUS Tulcea are om pentru aceasta functie politica. Pentru ce apeleaza USR PLUS la astfel de tertipuri din care nu va castiga nimic? Noi, membrii USR PLUS din Delta ne simtim dezamagiti de faptul ca nu am fost consultati", a mai scris Mirel Constantin, potrivit Digi24 "Cred foarte tare in ideea de a decide transparent, printr-un proces de consultare, cine sa fie guvernatorul ARBDD. Tocmai de aceea am acceptat sa fiu parte din acest proces, insa am fost surprins de violenta atacurilor la adresa mea pe acest subiect. Sunt multi oameni de calitate in Tulcea, si sunt convins ca vor gasi posibilitatea de a colabora si fara mine. Asa ca ma voi retrage din aceasta activitate. Eu n-am avut niciodata alte interese decat de a contribui la dezvoltarea Deltei si la bunastarea oamenilor sai. Nu doresc sa trebuiasca sa dovedesc mereu si mereu acest lucru, sau prin prezenta mea sa pun in pericol acest proces. Sper sa continue aceasta consultare, sa duca la rezultate frumoase si le doresc succes celor ce o vor duce la bun sfarsit", a scris Patzaichin, intr-un mesaj pe Facebook Alianta USR PLUS a propus vineri un proces transparent si consultativ pentru stabilirea conducerii executive a Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), responsabilitate care a revenit Aliantei dupa negocierile cu partenerii de coalitie.