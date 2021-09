Povestea lui Ivan Patzaichin și a soției sale. Cum s-au cunoscut cei doi în urmă cu peste 40 de ani: „Timid, timid, dar m-am dus imediat după ea”

„Era prin ’75, îmi făceam de lucru la maşină. Nu de alta, dar era 23 August, aveam liber şi, cum eram un tinerel cuminţel, nu găsisem altceva mai bun de făcut. Aşa cum eram, băgat cu totul sub maşină, văd, la un moment dat, o pereche de picioare înfipte bine pe tocuri. Erau cele mai lungi picioare pe care le văzusem vreodată. Nu se mai terminau… Timid, timid, dar am sărit ca un arc. M-am dus imediat după ea, după stăpâna picioarelor, am încercat să intru în vorbă… Nimic, m-a pus imediat la punct. N-am renunţat însă, am luat-o pe ocoliteDe când am văzut-o prima dată, n-am mai avut linişte. M-am interesat pe la colegele ei şi, cu chiu cu vai, prin intermediari, am invitat-o la o cafea de ziua mea, pe 26 noiembrie. A fost de ajuns. Anul următor, în februarie, eram deja căsătoriţi! A fost, cred eu, dragoste la prima vedere. Perechea de pantofi cu care era încălţată atunci, o mai are şi acum”, a povestit Ivan într-un interviu pentru oamenidepoveste.ro. Ivan Patzaichin, a murit duminică, 5 septembrie, la vârsta de 71 de ani. Sportivul era internat de 3 luni la Spitalul Elias.Potrivit apropiaților, Ivan Patzaichin suferea de o boală incurabilă, cu care s-a luptat singur, fără să spună nimănui. Din 1968, Ivan Patzaichin a participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice și a reușit performanțe impresionante.Ivan Patzaichin are 7 medalii la Jocurile Olimpice (dintre care 4 de aur și 3 de argint). El este al patrulea cel mai medaliat sportiv la Jocurile Olimpice.Ivan Patzaichin a început sportul la Tulcea, de unde a fost transferat la 18 ani la secția de kaiac-canoe a clubului Dinamo "Ivan a plecat. Și nu se mai întoarce", a postat familia pe facebook.