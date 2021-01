USR-PLUS propune un proces transparent pentru stabilirea viitorului guvernator al Deltei Dunarii. Rolul lui Ivan Patzaichin

Pentru inceperea procesului de recrutare, cei doi co-presedinti ai Aliantei i-au adresat o invitatie lui Ivan Patzaichin sa formeze un grup consultativ reprezentativ pentru Delta Dunarii din care sa faca parte asociatii si actori relevanti si cu interese diverse. Acest grup consultativ va avea rolul de a stabili mandatul viitorului guvernator, profilul ideal si elementele de competenta necesare pentru a demara proiecte in sprijinul comunitatii, arata un comunicat de presa al USR -PLUS.USR-PLUS considera ca viitorul guvernator al Deltei Dunarii si echipa sa trebuie sa regandeasca rolul ARBDD prin armonizarea obiectivelor economice, de mediu si patrimoniul natural si cultural si cu sprijinul si implicarea in decizii a comunitatii locale si asociatiilor civice.Numirea nu poate fi doar o simpla decizie politica ci una care sa implice comunitatea acestei rezervatii naturale cu un potential imens in care e nevoie de o viziune impartasita de toata comunitatea cu interese in Delta."Vreau sa scoatem Delta Dunarii din circuitul politizarii pentru ca dezvoltarea durabila a zonei e un obiectiv national si chiar european prin valoarea si marimea finantarilor de la UE care pot fi atrase. Faptul ca implicam in aceasta alegere a conducerii ARBDD, inca de la inceput, asociatii de pescari, asociatii care protejeaza patrimoniul cultural sau actori din turism este pentru ca vrem o viziune impartasita pentru viitorul Deltei si o colaborare stransa intre comunitate si administratie", a afirmat Dacian Ciolos , copresedintele USR-PLUS, deputat european si presedintele Renew Europe.La randul sau, Dan Barna a declarat ca printr-un proces transpararent si consultativ, Alianta vrea sa arate ca numirile se fac tinand cont de parerea tuturor celor din comunitatea Delta Dunarii."Vom arata ca numirile pe care le facem tin cont de parerea tuturor celor din aceasta comunitate speciala extraordinara care este Delta Dunarii. Ii implicam in aceasta numire pe toti actorii civici, administrativi si economici care pot fi niste parteneri activi ai viitorului guvernator cu idei si proiecte dar si sprijin atita timp cat toti isi doresc dezvoltarea durabila a zonei Deltei", a explicat spune Dan Barna, copresedintele USR-PLUS si vicepremier