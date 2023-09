Egalarea reuşită marţi de Lazio Roma, în minutul 90+5, în faţa echipei Atlético Madrid, graţie unei lovituri cu capul a portarului Ivan Provedel, este un eveniment rarisim în istoria Ligii Campionilor, informează L’Equipe.

Cel care apără poarta clubului din Roma din sezonul trecut este, de fapt, al 4-lea portar care reuşeşte o asemenea performanţă în Liga Campionilor, însă este doar al doilea care a dat gol din acțiune.

Tot cu o lovitură cu capul, turcul Sinan Bolat a egalat pentru Standard Liege împotriva lui AZ Alkmaar (1-1), la 9 decembrie 2009. Până marţi, turcul a fost singurul portar care a marcat la o fază activă de joc în Liga Campionilor. Singurul gol al carierei sale şi a ajutat echipa sa să termine pe ultimul loc trei şi să obţină un loc în Liga Europa.

