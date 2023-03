Dezastru pentru Croația în debutul preliminariilor Euro 2024. Golul care a supărat-o pe faimoasa Ivana Knoll VIDEO

Croaţia, medaliată cu bronz la CM 2022, a terminat la egalitate cu Ţara Galilor, 1-1, pe teren propriu, în debutul preliminariilor pentru Euro 2024.

Andrej Kramaric a marcat golul croaţilor (28), dar galezii au smuls egalul graţie golului înscris în final de Nathan Broadhead (90+3).

GOOAL!

Croatia 1-1 Wales

Nathan Broadhead level matters for Wales on his debut.pic.twitter.com/yGd8GyDHOw