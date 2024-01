Cine e românca bogată care a devenit soția fiului liderului extremiștilor de dreapta din Italia

Renzo Bossi, fiul lui Umberto Bossi, președintele partidului de extremă dreapta italian Lega Nord, s-a căsătorit cu Izabela Corina Juncu, o creatoare de parfumuri româncă.

Renzo (35 de ani) este cel de-al doilea fiu al lui Umberto Bossi, fondatorul Ligii, iar ceremonia civilă a fost oficiată în muzeul civic Bodini de Samuel Lucchini, din Gemonio (Varese), o mică municipalitate din zona Varese, unde familia senatorului – care își numea fiul „Il trotà” (păstrăvul) – locuiește de ceva timp.

Jurnaliștii italieni spun că locația a fost aleasă de mireasă, după ce a văzut-o cu puțin timp în urmă și a fost foarte încântată de arhitectură.

Soțul ei, Renzo Bossi, a fost și el implicat în politică, dar doar pentru doi ani când a fost consilier regional în Lombardia. A făcut parte din partidul tatălui său, din partidul de extremă dreapta Lega Nord, însă a ieșit din politică după ce a fost acuzat că a folosit în scopuri personale fonduri publice obținute de partid.

Izabela Corina Juncu are afaceri în domeniul parfumurilor. E fondatoarea unei companii care organizează evenimente speciale pentru iubitorii de parfumuri, dar și ambasador de brand pentru mărci de parfumuri de nișă.

Deși se bucură de succes în viața profesională, Izabela Corina Juncu este destul de retrasă iar adesea aceasta participă la diferite traininguri profesionale.

„Parfumurile sunt parte din viața mea de la vârsta de 8 ani. Familia mea a avut un rol important în decizia pe care am urmat-o. Am început să particip la toate târgurile de specialitate din Franța, Italia și Londra. Conferințe, interviuri cu parfumieri celebri, toate și-au pus amprenta asupra mea și a experienței pe care o am astăzi în acest domeniu.

Sunt într-un proces continuu de învățare, experimentez diverse compoziții și particip la traininguri profesionale. Citesc articole despre ingrediente, mă consult cu parfumerii din

Paris și Italia. E o pasiune care încă se scrie”, declara Izabela Corina Juncu, potrivit csid.ro.