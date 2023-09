Infrastructura portuară a fost avariată în timpul unui atac cu drone ruseşti de trei ore asupra portului dunărean Izmail, a declarat guvernatorul regional într-o postare pe Telegram, scrie The Guardian.

Oleg Kiper a declarat că atacul a fost al patrulea asupra portului, situat în sudul regiunii Odesa, în cinci zile. El a precizat că infrastructura civilă şi portuară, un siloz de cereale şi o clădire administrativă au fost avariate, în timp ce un şofer de camion a fost rănit uşor la picior.

BREAKING: Russia is using suicide drones to strike the Ukrainian Danube ports of Kiliya, Izmail and Reni for a 3rd night straight. They are all right on the border with Romania… pic.twitter.com/LI380Ht0TD — Visegrád 24 (@visegrad24) September 7, 2023

Rusia şi-a intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene din iulie, când s-a retras dintr-un acord care permitea Kievului să îşi exporte cerealele prin porturile sale din Marea Neagră.

Russian suicide drones are striking Ukraine’s Danube ports tonight again. Kiliya, Izmail and Reni, which are right next the the border with Romania, are all under attack. pic.twitter.com/cxHfa6l01l — Visegrád 24 (@visegrad24) September 7, 2023

Rușii au atacat și orașele ucrainene Odesa și Sumi.

Another night of Shahed drone attacks against the Ukrainian cities of Odesa and Sumy. 25 out of 33 were shot down by the air defense. Writings by a Russian on one drone say: “I’m not your brother.” Yes, this one has been always the case. Source: https://t.co/3yyZYujPas… pic.twitter.com/gdYM2qAb39 — (((Tendar))) (@Tendar) September 7, 2023

