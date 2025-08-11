Cel mai scump jucător din istoria lui Manchester City a plecat de la echipa lui Guardiola

Autor: Teodor Serban
Luni, 11 August 2025, ora 17:15
Jack Grealish FOTO X Fabrizio Romano

Sky Sports a raportat luni că Everton şi Manchester City au ajuns la un acord pentru a-l împrumuta pe Jack Grealish pentru un sezon la echipa din Liverpool.

Potrivit The Athletic, acordul include o opţiune de cumpărare pentru 58 de milioane de euro. Extrema în vârstă de 29 de ani a fost titular de doar de 7 ori în campionat sezonul trecut. De asemenea, el a fost absent din lotul pentru Cupa Mondială a Cluburilor.

Grealish s-a alăturat echipei Manchester City de la Aston Villa în 2021 pentru 117,5 milioane de euro, cel mai scump transfer din istoria echipei antrenate de Pep Guardiola.

El a jucat 157 de meciuri, marcând 17 goluri şi oferind 23 de pase decisive. Grealish speră să acumuleze timp de joc înainte de Cupa Mondială 2026 cu Anglia (39 de selecţii, 4 goluri), după ce a fost deja lăsat în afara echipei pentru Euro 2024.

Transfer de răsunet: Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo
Transfer de răsunet: Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo
Internaţionalul francez Kingsley Coman urmează să semneze cu gruparea saudită Al Nassr, care a ajuns la un acord cu Bayern Munchen în acest sens. Coman va fi transferat pentru 35 de...
Începe Premier League! Campionatul Angliei "dispare" de pe TV și poate fi urmărit doar online
Începe Premier League! Campionatul Angliei "dispare" de pe TV și poate fi urmărit doar online
Sezonul 2025-2026 al Premier League, cel mai puternic campionat din lume, începe pe 15 august cu meciul dintre Liverpool și Bournemouth. Meciurile din Premier League nu vor mai fi disponibile,...
