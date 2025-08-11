Cel mai scump jucător din istoria lui Manchester City a plecat de la echipa lui Guardiola

Sky Sports a raportat luni că Everton şi Manchester City au ajuns la un acord pentru a-l împrumuta pe Jack Grealish pentru un sezon la echipa din Liverpool.

Potrivit The Athletic, acordul include o opţiune de cumpărare pentru 58 de milioane de euro. Extrema în vârstă de 29 de ani a fost titular de doar de 7 ori în campionat sezonul trecut. De asemenea, el a fost absent din lotul pentru Cupa Mondială a Cluburilor.

Grealish s-a alăturat echipei Manchester City de la Aston Villa în 2021 pentru 117,5 milioane de euro, cel mai scump transfer din istoria echipei antrenate de Pep Guardiola.

El a jucat 157 de meciuri, marcând 17 goluri şi oferind 23 de pase decisive. Grealish speră să acumuleze timp de joc înainte de Cupa Mondială 2026 cu Anglia (39 de selecţii, 4 goluri), după ce a fost deja lăsat în afara echipei pentru Euro 2024.

