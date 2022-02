Celebrul actor Jackie Chan a purtat flacăra olimpică la Marele Zid din China FOTO

Flacăra olimpică îşi continuă parcursul în China şi a ajuns, joi, la Marele Zid din nordul Beijingului, metropolă care va găzdui ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2022, informează AFP.

Peste 1.000 de persoane au început miercuri să poarte torţa olimpică prin diferite locuri care vor găzdui întrecerile, la Beijing şi în oraşul vecin Zhangjiakou, înaintea ceremoniei de deschidere, programată vineri seara pe Stadionul Olimpic, celebrul "Cuib de pasăre".

Flacăra a sosit joi dimineaţă la Badaling, una din secţiunile Marelui Zid, cea mai apropiată de Beijing (75 km).

Actorul de filme de arte marţiale Jackie Chan, originar din Hong Kong, care a participat şi la ştafeta din 2008, la Jocurile Olimpice de vară de la Beijing, a fost unul dintre purtătorii torţei olimpice.

"Sunt foarte mândru să port flacăra pentru a doua oară", a precizat starul american de cinema, evocând un "sentiment diferit" de data asta.

"Flacăra aduce lumii iubire şi pace, iar ştafeta oferă oportunitatea ca un număr mai mare de oameni să poată descoperi cultura chineză graţie Marelui Zid", a adăugat Jackie Chan.

☀️From 2008 to 2022❄️

🔥From Summer to Winter🔥

✨💪Chinese national first-class actor, Chen Gangsheng (#JackieChan #成龙) participated in today's #TorchRelay. 🎇Are you ready for the #OpeningCeremony?#Beijing2022 #Olympics #TogetherForASharedFuture pic.twitter.com/hw3yxQJx2R