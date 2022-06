Pentru mulți oameni, doar gândul de a alerga distanța de 42,2 kilometri pare ceva imposibil de atins. Jacky Hunt-Broersma (46 de ani) a alergat nu mai puțin de 104 maratoane la rând, câte unul pe zi.

“Eu nu eram o alergătoare înainte de a-mi pierde piciorul”, a spus Jacky Hunt-Broersma pentru CNN. “Mă uitam la alergători și mi se părea că sunt nebuni”, a explicat ea.

În 2022, la vârsta de 46 de ani și cu o proteză în locul piciorului pierdut, Jacky Hunt-Broersma a început una dintre cele mai dificile misiuni posibile: gândul ei era să alerge 100 de maratoane consecutive, câte unul pe zi. Până la urmă, a ajuns la 104, și acum așteaptă omologarea recordului ei de către World Guiness.

Stabilită în Arizona, ea a efectuat majoritatea curselor în jurul casei ei. Maratonul cu numărul 92 l-a făcut la Boston, cu ocazia întrecerii celebre din acest oraș.

Momente dificile? În special două.

“Maratonul cu numărul 15 m-am gândit să îl fac din două bucăți. Să alerg jumătate dimineața, să stau cu copiii și în partea a doua a zilei să fac a doua jumătate. Apoi m-am gândit: dacă nu mi se omologhează recordul din cauza acestui lucru? Aș fi fost distrusă. Așa că seara am alergat un maraton complet, după ce de dimineață făcusem un semimaraton. Am terminat cu 15 minute înaintea miezului nopții”.

După maratonul cu numărul 50, pe Jacky Hunt-Broersma a bântuit-o gândul abandonului. “În unele zile, abia puneam un picior în fața celuilalt. În altele, simțeam că zbor. A fost un moment ciudat după al 50-lea maraton, pentru că fizic eram în regulă, dar cred că mentalul înseamnă 90 la sută”, a povestit ea.

Running has taught me that I am capable of so much more than I ever imagined. #running #runner pic.twitter.com/zBJKAL7GmH

Până la urmă, Jacky Hunt-Broersma s-a oprit abia după cursa cu numărul 104, precedentul record fiind de 95 de maratoane la rând.

Născută și crescută în Africa de Sud, ea a mai locuit în Olanda și Anglia, apoi s-a mutat în SUA. În 2001, piciorul i-a fost amputat după ce a fost diagnosticată cu sarcomul Ewing – un tip rar de cancer osos care afecteaza țesuturile din jurul oaselor.

„Când îți este amputat piciorul, devii foarte limitat – toată lumea îți spune: Nu poți face asta, nu poți face asta”, spune Hunt-Broersma.

Ea a început cu alergări de cinci kilometri înainte de a progresa la 10 km, semi-maratoane, maratoane și acum se pregătește de ultra-maratoane.

Marathon 104 and my final Marathon, what a journey. Thank you so much to everyone for your amazing support during this challenge and donating, we hit 50k🤗 #icandohardthings #Saturday pic.twitter.com/lGfRqKXVPm