Performanță uluitoare. Recordul mondial a fost spulberat cu 48 de secunde

Ugandezul Jacob Kiplimo a doborât recordul mondial la semimaraton în 56 de minute și 42 de secunde, devenind duminică, la Barcelona, primul atlet care a alergat distanța în mai puțin de 57 de minute, scrie AFP.

După ce a deținut recordul între 2021 și 2024, Kiplimo își recapătă titlul la vârsta de 24 de ani, coborând cu 48 de secunde recordul stabilit de etiopianul Yomif Kejelcha în octombrie anul trecut la Valencia (57:30).

Pe o temperatură de 13 grade, fără vânt, în condiții meteorologice ideale, Kiplimo a reușit cea mai spectaculoasă îmbunătățire a recordului mondial la semimaraton masculin.

'Am început în forță, am vrut să am o cursă grozavă, dar nu mă așteptam să dobor recordul mondial', a spus Kiplimo. 'Pe măsură ce parcurgeam distanța am văzut că eram într-un ritm extraordinar, mi-am spus că trebuie să mențin acest ritm, indiferent de situație', a adăugat el.

Kiplimo, campion mondial la semimaraton (2020) și dublu campion mondial la cros (2023, 2024), este și medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 la proba de 10.000 m.

