Jandarmeria clarifică prezența militarilor înarmați în stațiile de metrou. “Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră”

Autor: Daniel Groza
Marti, 12 August 2025, ora 12:16
224 citiri
Jandarmeria clarifică prezența militarilor înarmați în stațiile de metrou. “Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră”
Jandarmii sunt echipați cu armele din dotare FOTO Facebook/Jandarmeria Română

Jandarmeria Română a transmis un mesaj pentru a clarifica prezența echipajelor sale în zona metroului, după ce în ultimele zile a primit mai multe fotografii de la cetățeni. Aceștia au întrebat de ce sunt în număr mare și echipați inclusiv cu armamentul din dotare.

"Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță", se arată în mesajul publicat de instituție.

Unii călători au întrebat de ce sunt echipați cu armamentul din dotare. Răspunsul Jandarmeriei a fost că "jandarmii pe care îi vedeți provin din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar echipamentul pe care îl poartă face parte din dotarea standard a acestei structuri".

Instituția subliniază că "trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie. Chiar și o fotografie, dacă vi se par a fi instagramabili".

Vicepreședintele american J.D. Vance: „Gata cu finanțarea războiului din Ucraina”
Vicepreședintele american J.D. Vance: „Gata cu finanțarea războiului din Ucraina”
Ambasadorul SUA la NATO a declarat duminică, 10 august, că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea participa la summitul de vineri din Alaska, unde Donald Trump urmează să se...
Loviturile rusești asupra infrastructurii energetice azere din Ucraina ar putea determina Baku să-și revizuiască politica privind livrările de armament către Kiev
Loviturile rusești asupra infrastructurii energetice azere din Ucraina ar putea determina Baku să-și revizuiască politica privind livrările de armament către Kiev
Azerbaidjanul ia în calcul posibilitatea de a renunța la interdicția autoimpusă privind furnizarea de armament Ucrainei, în contextul în care infrastructura sa energetică din această țară...
#jadarmeria, #arme, #statii metrou, #clarificari , #jandarmi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a aflat! Cine este barbatul care a produs un accident mortal in Constanta, dupa ce a condus beat si drogat
ObservatorNews.ro
Vremea 12 august - 8 septembrie.Temperaturi mai ridicate si ploi putine in prima luna de toamna
Adevarul.ro
Summit-ul din Alaska. Ultima sansa pentru Ucraina? Analist: "Negocierile s-au purtat deja"

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Turist român, oprit de polițiștii bulgari: ”Cum m-a dibuit nu știu! Unul stătea cu mâna pe pistol...”
  2. Jandarmeria clarifică prezența militarilor înarmați în stațiile de metrou. “Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră”
  3. Putin va fi întâmpinat cu proteste în Alaska. „Împotriva unui criminal de război”
  4. Propagandistul Rusiei dezvăluie următoarea "operațiune militară specială" pe care o pregătește Kremlinul. Care este țara vizată VIDEO
  5. Valul de caniculă înmulțește incendiile de vegetație din Europa. Un copil român a murit în Italia de şoc termic
  6. Peste 800 de cazuri de infecții nosocomiale, într-un singur județ, în prima jumătate a anului. Cele mai frecvente au fost cu stafilococul auriu, dar și unele mai grave
  7. Seceta a lovit din aprilie jumătate din Europa. Record depășit 4 luni la rând. Cele mai afectate zone sunt Europa de Est și Balcanii
  8. Accident mortal provocat de un fotbalist român. Băut și drogat, a fugit de la locul faptei
  9. De ce nu ar trebui să oprești mașina cu aerul condiționat pornit. Piesa cea mai afectată
  10. Suspiciuni de fraudă uriașă, în mai multe județe, la achiziția microbuzelor școlare cu fonduri din PNRR. Ministrul Investițiilor anunță că va sesiza Parchetul European