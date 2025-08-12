Jandarmeria clarifică prezența militarilor înarmați în stațiile de metrou. “Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră”

Jandarmeria Română a transmis un mesaj pentru a clarifica prezența echipajelor sale în zona metroului, după ce în ultimele zile a primit mai multe fotografii de la cetățeni. Aceștia au întrebat de ce sunt în număr mare și echipați inclusiv cu armamentul din dotare.

"Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță", se arată în mesajul publicat de instituție.

Unii călători au întrebat de ce sunt echipați cu armamentul din dotare. Răspunsul Jandarmeriei a fost că "jandarmii pe care îi vedeți provin din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar echipamentul pe care îl poartă face parte din dotarea standard a acestei structuri".

Instituția subliniază că "trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie. Chiar și o fotografie, dacă vi se par a fi instagramabili".

