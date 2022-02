Jaf armat într-un magazin Apple din Amsterdam. Mai mulți oameni au fost luați ostatici VIDEO

Poliția din Olanda a fost alertată marți, 22 februarie, în legătură cu un jaf armat într-un magazin dintr-o piață din Amsterdam.

Din primele informații, jaful, anunțat în jurul orei 17:40 într-un magazin Apple Store de pe Leidseplein, a dus la o luare de ostatici.

”Există o persoană cu o armă de foc în magazin. Forțele de poliție sunt acolo cu multe unități și unități specializate la fața locului pentru a ține situația sub control”, a anunțat pe Twitter poliția din Amsterdam, potrivit Aleph News.

NOW - Hostage situation at an Apple Store in #Amsterdam.pic.twitter.com/JZDXEvPjVx