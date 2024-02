Jaf ca în filme în Italia. Hoți mascați și înarmați cu Kalașnikov au furat milioane de euro din mașini blindate, pe o autostradă VIDEO

Un jaf ca în filme a avut loc pe autostrada 131, în Sardinia, la intersecția cu Siligo (Sassari). Aproximativ zece persoane înarmate au atacat trei vehicule blindate de transport valori, relatează Tgcom24.

Jaful a avut loc miercuri dimineață, hoții fiind în continuare căutați de autorități.

Atacatorii au așteptat sosirea coloanei de trei vehicule blindate Vigilpol și au blocat trecerea lor spre Cagliari cu ajutorul unei mașini de gunoi, amenințându-i cu puști Kalașnikov inclusiv pe șoferii altor autoturisme care erau în trecere. Înaintea jafului, hoții au pus pe asfalt lanțuri și cuie.

Hoții au deschis apoi focul asupra blindatelor, împușcându-l pe unul dintre agenții de pază în picior. Un alt agent de securitate, care se afla la volanul primei mașini blindate, s-a ales cu răni grave în urma coliziunii cu mașina de gunoi și a impactului cu celelalte două blindate, care veneau din spate. Alți doi agenți de securitate au suferit contuzii la nivelul capului și al pieptului, tot ca urmare a coliziunii, potrivit Adevărul.

Jaful a fost surprins de o cameră de supraveghere montată la bordul unei mașini. ”Purta haine de camuflaj și cagulă. Mi-a făcut semn să ies din dubă și mi-a ordonat să arunc cheile. Am fugit și am alergat 800 de metri. Am auzit împușcăturile, apoi am simțit mirosul de fum din cauciucuri. Au fost 20 de minute de groază”, a declarat șoferul autoturismului.

Ads

Hoții au deschis vehiculele blindate cu fierăstraie circulare și au furat 4 milioane de euro. Înainte de a fugi, au incendiat mai multe vehicule pentru a-și acoperi urmele.

Martorii au declarat că hoții au fugit cu ajutorul unui pick-up și al unui Fiat Panda, care au fost descoperite ulterior incendiate.