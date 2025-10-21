88 de milioane de euro valorează bijuteriile coroanei furate duminică de la Luvru. "Sperăm să nu le topească, pentru că nu vor câștiga această sumă"

Marti, 21 Octombrie 2025
88 de milioane de euro valorează bijuteriile coroanei furate duminică de la Luvru. "Sperăm să nu le topească, pentru că nu vor câștiga această sumă"
La 88 de milioane de euro sunt evaluate bijuteriile coroanei furate duminică de la Luvru FOTO X/@TrueCrimeUpdat

Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Muzeul Luvru din Paris a fost evaluat de către conservatoarea muzeului la 88 de milioane de euro din punct de vedere economic, a anunţat marţi seară, 21 octombrie, procuroarea Parisului Laure Beccuau, relatează AFP.

”Prejudiciul a fost estimat de către conservatoarea Luvrului la 88 de milioane de euro”, o sumă ”extrem de spectaculoasă”, dar care ”nu are nimic în paralel şi comparabil cu prejudiciul istoric”, a declarat la RTL procuroarea.

Laure Beccuau precizează că răufăcătorii ”nu vor câştiga” această sumă ”dacă au ideea foarte proastă să topească aceste bijuterii”.

”Sperăm ca ei să se gândească la acest lucru şi să nu distrugă bijuteriile fără rost”, a adăugat ea.

Magistrata anunţă că ”aşteaptă cu interes să afle dacă, potrivit jargonului poliţist”, amprentele găsite ”se vor potrivit sau nu”.

”Ele sunt în curs de analiză”, precizează ea.

Laure Beccuau confirmă că ”patru persoane identificate ca fiind prezente la faţa locului”, deschizând posibilitatea ca ”în jurul lor” să fi existat ”o grămadă de echipe” care le-a ”ajutat să comită acest furt”.

COMPLICI DIN INTERIOR?

Întrebată despre eventuali complici dinăuntrul celui mai vizitat muzeu din lume, Beccuau a răspuns că ”nu poate să răspundă cu da sau nu” în acest stadiu.

Procuroarea anunţă că vehiculul cu nacelă folosit de către hoţi în comiterea furtului a fost obţinut printr-o ”pseudo-închiriere în vederea unei pretinse mutări”.

”Atunci când unul dintre angajaţii acestei întreprinderi s-a prezentat la faţa locului mutării, s-a trezit în faţa a doi bărbaţi ameninţători, dar care nu afost violenţi cu el”, declară Laure Beccuau.

Ea evocă faptul că cei doi au depus o plângere.

Procuroarea precizează că, în afara magistraţilor din cadrul Jurisdicţiei Interregionale Specializate (JIRS) de la Parchetul Parisului, care condus investigaţiile, ”o sută” de anchetatori sunt mobilizaţi la Paris în acest dosar.

Luvrul, situat în centrul Parisului, a fost jefuit duminică, 19 octombrie, iar autorităţile se află de atunci pe urma răufăcătorilor, care au plecat cu opt dintre ”bijuteriile Coroanei Franţei”, un furt spectaculos care ridică semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai celebru muzeu din lume.

Între altele, au fost furate din Galeria Apolo o diademă de perle purtată de către împărăteasa Eugénie, în secolul al XIX-lea, colierul reginei Marie-Amélie şi reginei Hortense.

Acest furt, ale cărui imagini au făcut înconjurul lumii, a declanşat un scandal politic şi a relansat o dezbatere pe tema securităţii muzeelor franceze.

