Cinci arestați în cazul jafului spectaculos de la Luvru. Bijuteriile de 88 de milioane de euro, de negăsit

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 10:27
333 citiri
Cinci persoane, printre care și principalul suspect, au fost arestate joi, 30 octombrie, în urma unei anchete de amploare privind furtul bijuteriilor regale din Galeria Apollo a Muzeului Luvru, a anunțat procuroarea Parisului, Laure Beccuau, într-o declarație pentru postul RTL, citată de AFP.

„Unul dintre ei era efectiv una dintre ţintele anchetatorilor, îl aveam în vizor”, a precizat Beccuau. Cu toate acestea, bijuteriile furate, evaluate la 88 de milioane de euro, nu au fost încă recuperate.

Suspecți cu antecedente și un jaf ca în filme

Doi bărbați, de 34 și 39 de ani, au fost inculpați pentru asociere în vederea săvârşirii unui furt şi constituirea unui grup infracţional organizat. Ambii au fost încarcerați, iar anchetatorii francezi cred că aceștia ar fi jucat un rol-cheie în organizarea jafului.

Procuroarea Laure Beccuau a declarat că suspecții sunt acuzați că au pătruns în Galeria Apollo, una dintre cele mai vizitate secțiuni ale muzeului, pentru a fura bijuterii de o valoare istorică și simbolică inestimabilă, care au aparținut familiei regale franceze.

Unul dintre arestați are 34 de ani, este cetățean algerian, dar trăiește în Franța. Al doilea, un francez de 39 de ani, locuiește în apropierea Parisului și are deja antecedente penale. El a fost condamnat în 2008 și 2014 pentru furt și urmează să fie judecat din nou, în noiembrie, într-un alt dosar.

Potrivit anchetatorilor, cei doi au fost identificați pe baza ADN-ului descoperit pe un scuter abandonat în apropierea muzeului și pe o fereastră spartă, pe unde se crede că hoții au pătruns.

„Nu există dovezi că hoții au beneficiat de ajutor din interior”, a subliniat Beccuau.

O operațiune minuțioasă, derulată sub ochii vizitatorilor

Jafurile din muzee par, de obicei, scenarii de film, însă incidentul de la Luvru s-a petrecut în plină zi, în dimineața de 19 octombrie, când muzeul era deschis vizitatorilor. Patru indivizi au reușit să sustragă nouă obiecte prețioase, dintre care unul le-a scăpat și a fost recuperat la fața locului.

Conform declarațiilor procurorului, „implicarea a cel puțin patru răufăcători a fost confirmată”, însă ancheta rămâne deschisă, existând suspiciuni că mai mulți complici ar fi fost implicați, inclusiv posibili intermediari ai unui cumpărător care ar fi comandat jaful.

Lacune grave în securitatea Muzeului Luvru

Pe măsură ce ancheta avansează, ies la iveală deficiențe grave în sistemul de securitate al instituției. Șeful poliției din Paris, Patrice Faure, a recunoscut în fața parlamentarilor că sistemele muzeului sunt „învechite”, iar reparațiile esențiale au fost întârziate.

„Nu s-a făcut niciun progres tehnologic”, a spus Faure, adăugând că autorizația pentru utilizarea camerelor de securitate a expirat în iulie și nu a fost reînnoită. Situația este cu atât mai alarmantă cu cât prima alertă nu a venit din interiorul muzeului, ci de la un biciclist aflat în apropiere, care a sunat la numărul de urgență după ce a observat bărbați care purtau căști de protecție fugind din zonă.

#jaf luvru, #suspecti, #Paris , #Franta
