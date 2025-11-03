Cât de ușor a fost pentru hoți să dea jaful de la Luvru. Parola serverului de supraveghere video al muzeului era extrem de simplă

Autor: Daniel Groza
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 11:20
225 citiri
Cât de ușor a fost pentru hoți să dea jaful de la Luvru. Parola serverului de supraveghere video al muzeului era extrem de simplă
Jaful de la Luvru a fost facilitat și de problemele de securiate FOTO X/Didpress_agency

Parola pentru a accesa serverul de supraveghere video al Luvru era „Louvre”, iar pentru software-ul dezvoltat de Thalès, „Thales”, conform documentelor consultate de ziarul Libération. Această descoperire scoate în evidență problemele de securitate de lungă durată ale muzeului, care au facilitat jaful spectaculos din 19 octombrie.

Incidentul a avut loc într-o duminică în plină zi, la scurt timp după deschiderea muzeului, când doi hoți au pătruns în galeria Apollo, au spart geamurile și au fugit cu bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro. Au folosit un camion cu motostivuitor parcat pe fațada cu vedere la Sena și s-au deplasat apoi pe două scutere Yamaha T Max. La locul faptei au rămas mai multe obiecte – căști, molașe, o vestă de lucru galbenă și o mănușă – pline de probe ADN, ceea ce a dus la arestarea a trei dintre cei patru presupusi membri ai bandei, arată Corierre della Sera.

Infractori de drept comun

Patru persoane sunt în închisoare pentru jaful din 20 octombrie. Potrivit procurorului din Paris, Laure Beccuau, sunt „infractori de drept comun; nu par să facă parte dintr-o organizație de nivel înalt”. O a patra persoană, o femeie în vârstă de 38 de ani, partenera unui presupus membru al bandei, se află de asemenea în închisoare, însă se consideră că ADN-ul ei este „ADN transferat” și că nu a participat direct la crimă.

Ministrul Culturii, Rachida Dati, și-a schimbat tonul după reacția inițială defensivă („sistemele de alarmă au funcționat”) și recunoaște acum că „au existat lacune de securitate” la Luvru, promițând să facă lumină asupra „lacunelor și responsabilităților” care au permis jaful. Ministrul Dati a apărut în fața Senatului pe 28 octombrie, în timp ce ancheta administrativă privind încălcările de securitate este în desfășurare.

În paralel, ancheta judiciară continuă pentru a recupera bijuteriile și a identifica eventuale trasee de vânzare pe piața paralelă. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că există mai multe ipoteze privind bunurile, inclusiv că acestea ar fi fost deja vândute în străinătate, dar a rămas optimist că bijuteriile vor fi recuperate.

Jaful îndrăzneț de la Luvru, executat de niște "găinari" din Paris, susțin autoritățile franceze. "Nu au anvergura eșaloanelor superioare ale crimei organizate"
Jaful îndrăzneț de la Luvru, executat de niște "găinari" din Paris, susțin autoritățile franceze. "Nu au anvergura eșaloanelor superioare ale crimei organizate"
Jaful îndrăzneț, comis luna trecută în timpul zilei, al unor bijuterii istorice în valoare de 102 milioane de dolari de la muzeul Luvru din Paris, a fost executat de infractori mărunți, nu...
O problemă de geometrie veche de 50 de ani ar fi putut să protejeze muzeul Luvru?
O problemă de geometrie veche de 50 de ani ar fi putut să protejeze muzeul Luvru?
Un jaf spectaculos la Muzeul Luvru din Paris, desfășurat în plină zi, s-a soldat cu dispariția unor bijuterii de neprețuit din epoca napoleoniană. În timp ce anchetatorii încearcă să...
#jaf luvru, #hoti, #parole, #supraveghere, #Securitate , #jaf
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Milionarul roman fugit din tara divorteaza, dupa 7 ani de casnicie. Ce avere are si unde se afla acum
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E celebra si are milioane Euro, dar nu-si gaseste partener. Batjocorita dupa ce si-a facut cont pe o aplicatie de dating

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Spitalul Universitar și sute de blocuri din București, fără apă caldă și căldură la început de noiembrie
  2. Cât de ușor a fost pentru hoți să dea jaful de la Luvru. Parola serverului de supraveghere video al muzeului era extrem de simplă
  3. Primar mexican împușcat mortal în fața a zeci de oameni. Sărbătoreau Ziua Morților FOTO
  4. Comisiile de etică de la două universități au confirmat că fostul comisar-șef Cătălin Țone a plagiat masiv. Ce decizii au luat
  5. Ce e bine de știut despre testele nucleare ordonate de Trump
  6. Alertă sanitară. Crește numărul îmbolnăvirilor cu virusul West Nile în România
  7. Un român a murit înecat în Insulele Canare. Când a avut loc tragedia VIDEO
  8. Blestemul politizării inspectoratelor școlare
  9. Bolnav cu dizabilități, bătut de două persoane în curtea centrului unde este internat. Instituția a demarat o anchetă
  10. Operațiunea „Jupiter”: 78 de percheziții în mai multe județe. Schema de evaziune fiscală de 400 de milioane de euro din Bihor UPDATE