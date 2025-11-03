Cât de ușor a fost pentru hoți să dea jaful de la Luvru. Parola serverului de supraveghere video al muzeului era extrem de simplă

Parola pentru a accesa serverul de supraveghere video al Luvru era „Louvre”, iar pentru software-ul dezvoltat de Thalès, „Thales”, conform documentelor consultate de ziarul Libération. Această descoperire scoate în evidență problemele de securitate de lungă durată ale muzeului, care au facilitat jaful spectaculos din 19 octombrie.

Incidentul a avut loc într-o duminică în plină zi, la scurt timp după deschiderea muzeului, când doi hoți au pătruns în galeria Apollo, au spart geamurile și au fugit cu bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro. Au folosit un camion cu motostivuitor parcat pe fațada cu vedere la Sena și s-au deplasat apoi pe două scutere Yamaha T Max. La locul faptei au rămas mai multe obiecte – căști, molașe, o vestă de lucru galbenă și o mănușă – pline de probe ADN, ceea ce a dus la arestarea a trei dintre cei patru presupusi membri ai bandei, arată Corierre della Sera.

Infractori de drept comun

Patru persoane sunt în închisoare pentru jaful din 20 octombrie. Potrivit procurorului din Paris, Laure Beccuau, sunt „infractori de drept comun; nu par să facă parte dintr-o organizație de nivel înalt”. O a patra persoană, o femeie în vârstă de 38 de ani, partenera unui presupus membru al bandei, se află de asemenea în închisoare, însă se consideră că ADN-ul ei este „ADN transferat” și că nu a participat direct la crimă.

Ministrul Culturii, Rachida Dati, și-a schimbat tonul după reacția inițială defensivă („sistemele de alarmă au funcționat”) și recunoaște acum că „au existat lacune de securitate” la Luvru, promițând să facă lumină asupra „lacunelor și responsabilităților” care au permis jaful. Ministrul Dati a apărut în fața Senatului pe 28 octombrie, în timp ce ancheta administrativă privind încălcările de securitate este în desfășurare.

În paralel, ancheta judiciară continuă pentru a recupera bijuteriile și a identifica eventuale trasee de vânzare pe piața paralelă. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că există mai multe ipoteze privind bunurile, inclusiv că acestea ar fi fost deja vândute în străinătate, dar a rămas optimist că bijuteriile vor fi recuperate.

