Hoții de la Luvru, mari fani ai fotbalului. Unde au fost arestați 4 dintre ei

Pe lângă cei doi suspecți reținuți deja ai jafului de la Muzeul Luvru, alte cinci persoane, printre care și o femeie, au fost arestate miercuri seară, 29 octombrie, a anunțat presa franceză. Una a fost reținută de poliție în Seine-Saint-Denis, celelalte în arondismentul 16 din Paris. Și nu oriunde: în apropierea stadionului Jean-Bouin.

Suspecții se aflau la coada care ducea la stadionul unde avea loc meciul din Ligue 1 dintre Paris FC și Olympique Lyonnais. Arestarea lor ar fi avut loc rapid și fără incidente, presupușii infractori fiind luați prin surprindere, scrie leparisien.fr.

Laure Beccuau, procurorul general din Paris, a indicat că unul dintre suspecții reținuți în afara stadionului „a fost una dintre țintele anchetatorilor”, deoarece urmele ADN l-au legat de furt. Conform informațiilor noastre, se crede că este unul dintre motocicliștii care i-au ajutat pe hoți să evadeze după ce au furat bijuteriile.

Bijuteriile încă lipsesc

Celelalte trei persoane care stăteau la coadă cu el fac parte din cercul său. La fel ca individul arestat în Seine-Saint-Denis, „acestea sunt persoane care ar putea oferi informații despre cum s-au desfășurat aceste evenimente”, a spus Laure Beccuau.

Conform franceinfo, majoritatea se încadrează în profilul „infractorilor mărunți”.

În acest moment, prada, estimată la 88 de milioane de euro, este încă dispărută. Deși suspecții arestați au mărturisit parțial, aceștia refuză în continuare să ofere anchetatorilor informații despre locul unde se află bijuteriile.

Ancheta va continua cu maximă discreție, a anunțat procurorul, într-o conferință de presă. Investigațiile sunt conduse de doi magistrați de anchetă din cadrul unității de combatere a criminalității organizate.

Între timp, femeia în vârstă de 38 de ani, arestată cu ceilalți trei la stadion, a fost inculpată sâmbătă, 1 noiembrie, anunță AFP. Ea a fost pusă sub acuzare pentru complicitate la furt organizat și conspirație criminală în vederea comiterii unei infracțiuni.

