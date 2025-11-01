Hoții de la Luvru, mari fani ai fotbalului. Unde au fost arestați 4 dintre ei

Autor: Adrian Zia
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 17:22
286 citiri
Hoții de la Luvru, mari fani ai fotbalului. Unde au fost arestați 4 dintre ei
Muzeul Luvru FOTO X/Didpress_agency

Pe lângă cei doi suspecți reținuți deja ai jafului de la Muzeul Luvru, alte cinci persoane, printre care și o femeie, au fost arestate miercuri seară, 29 octombrie, a anunțat presa franceză. Una a fost reținută de poliție în Seine-Saint-Denis, celelalte în arondismentul 16 din Paris. Și nu oriunde: în apropierea stadionului Jean-Bouin.

Suspecții se aflau la coada care ducea la stadionul unde avea loc meciul din Ligue 1 dintre Paris FC și Olympique Lyonnais. Arestarea lor ar fi avut loc rapid și fără incidente, presupușii infractori fiind luați prin surprindere, scrie leparisien.fr.

Laure Beccuau, procurorul general din Paris, a indicat că unul dintre suspecții reținuți în afara stadionului „a fost una dintre țintele anchetatorilor”, deoarece urmele ADN l-au legat de furt. Conform informațiilor noastre, se crede că este unul dintre motocicliștii care i-au ajutat pe hoți să evadeze după ce au furat bijuteriile.

Bijuteriile încă lipsesc

Celelalte trei persoane care stăteau la coadă cu el fac parte din cercul său. La fel ca individul arestat în Seine-Saint-Denis, „acestea sunt persoane care ar putea oferi informații despre cum s-au desfășurat aceste evenimente”, a spus Laure Beccuau.

Conform franceinfo, majoritatea se încadrează în profilul „infractorilor mărunți”.

În acest moment, prada, estimată la 88 de milioane de euro, este încă dispărută. Deși suspecții arestați au mărturisit parțial, aceștia refuză în continuare să ofere anchetatorilor informații despre locul unde se află bijuteriile.

Ancheta va continua cu maximă discreție, a anunțat procurorul, într-o conferință de presă. Investigațiile sunt conduse de doi magistrați de anchetă din cadrul unității de combatere a criminalității organizate.

Între timp, femeia în vârstă de 38 de ani, arestată cu ceilalți trei la stadion, a fost inculpată sâmbătă, 1 noiembrie, anunță AFP. Ea a fost pusă sub acuzare pentru complicitate la furt organizat și conspirație criminală în vederea comiterii unei infracțiuni.

Suspecții arestați în cazul jafului de la Luvru au recunoscut "parţial" faptele. Unde sunt însă bijuteriile furate
Suspecții arestați în cazul jafului de la Luvru au recunoscut "parţial" faptele. Unde sunt însă bijuteriile furate
La zece zile după jaful de la Luvru, care a avut un ecou mondial şi a cărui pradă este estimată la 88 de milioane de euro, bijuteriile nu au fost găsite, a anunţat miercuri, 29 octombrie,...
Guvernul de la Paris, în pragul unui nou eșec, după respingerea taxei pentru bogați. „Nu există nicio posibilitate de a adopta acest buget”
Guvernul de la Paris, în pragul unui nou eșec, după respingerea taxei pentru bogați. „Nu există nicio posibilitate de a adopta acest buget”
Deputaţii francezi au respins vineri, în Adunarea Naţională, impunerea unei taxe pe cele mai mari averi ale ţării, una dintre revendicările socialiştilor în schimbul sprijinirii guvernului...
#jaf luvru, #hoti arestati, #meci de fotbal, #Franta , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a terminat: "cuplul anului" e istorie! Cantareata a rupt tacerea: "Te rog sa nu publici conversatia"
Digi24.ro
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt "prea puternice pentru a fi folosite". Exista insa o exceptie
Adevarul.ro
Vacanta de vis in Albania, transformata in cosmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curtii de Justitie Uniunii Europene

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cele 3 semne de avertizare că firma ta se pregătește de concedieri, potrivit experților: „Nu vă relaxați prea mult”
  2. Hoții de la Luvru, mari fani ai fotbalului. Unde au fost arestați 4 dintre ei
  3. Fetiță de doi ani, căzută de la etajul 2 al unui bloc din Constanța. A fost dusă la spital în stare gravă
  4. „Clasa de mijloc nu mai există; ești fie sărac, fie bogat.” Ce spun argentinienii care se zbat sub austeritatea draconică președintelui Milei
  5. Intervenţie a salvamontiştilor pentru recuperarea a doi turişti blocaţi în Masivul Bucegi. O patrulă le ceruse să nu înainteze
  6. Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat a fost rănit. 40 de oameni evacuați
  7. Misterul culorilor de toamnă: de ce își schimbă frunzele nuanțele. Două teorii principale
  8. Cum a ajuns un fost episcop mormon agent de influență al Rusiei în Europa. Omul lui Nigel Farage, acuzat că a luat bani de la Kremlin
  9. De la Cain și Abel la Charles și Andrew. Cele mai faimoase certuri între frați din istorie
  10. NASA confirmă apariția unei noi „Luni” a Pământului. Aceasta va fi în apropierea Terrei până în 2083