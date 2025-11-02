Jaful îndrăzneț de la Luvru, executat de niște "găinari" din Paris, susțin autoritățile franceze. "Nu au anvergura eșaloanelor superioare ale crimei organizate"

Jaful îndrăzneț de la Luvru, executat de niște "găinari" din Paris FOTO X/@Monstrello

Jaful îndrăzneț, comis luna trecută în timpul zilei, al unor bijuterii istorice în valoare de 102 milioane de dolari de la muzeul Luvru din Paris, a fost executat de infractori mărunți, nu de profesioniști din lumea crimei organizate, a declarat duminică, 2 noiembrie, procurorul din Paris.

Într-o dimineață de duminică, acum două săptămâni, doi bărbați au parcat un lift de mutări în fața Luvrului, au urcat cu mașina la etajul doi, au spart o fereastră, au spart vitrine cu polizoare unghiulare și apoi au fugit pe scutere conduse de doi complici, într-un jaf care a durat mai puțin de șapte minute, relatează Reuters.

Întrucât se crede că trei dintre cei patru hoți suspecți sunt acum arestați, iar bijuteriile încă lipsesc, profilurile lor nu seamănă cu gangsterii profesioniști în stilul Ocean's Eleven, ci cu niște infractori mărunți din suburbiile nordice ale Parisului, spun autoritățile.

„Nu este vorba chiar de delincvență obișnuită... dar este un tip de delincvență pe care, în general, nu îl asociem cu eșaloanele superioare ale crimei organizate”, a declarat procurorul din Paris, Laure Beccuau, la radioul franceinfo.

SUSPECTII SUNT „CLAR PERSOANE LOCALE”, SPUNE PROCURORUL

Ea a spus că profilurile celor patru persoane arestate până acum - inclusiv prietena unuia dintre suspecții hoți - nu sunt tipice pentru profesioniștii din crima organizată capabili să execute operațiuni complexe.

„Aceștia sunt în mod clar oameni din zonă. Toți locuiesc mai mult sau mai puțin în Seine-Saint-Denis”, a spus ea, referindu-se la o zonă cu venituri mici la nord de Paris.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a declarat pentru cotidianul francez Le Parisien că el crede că singurul suspect care încă este fugar este probabil organizatorul jafului.

Mass-media franceză a speculat că tâlharii erau amatori, deoarece au scăpat cele mai prețioase bijuterii - coroana împărătesei Eugenie, făcută din aur, smarald și diamante - în timpul fugii lor, au lăsat unelte, o mănușă și alte obiecte la fața locului și nu au reușit să dea foc camionului de mutări înainte de a fugi.

La o săptămână după razie, poliția a arestat doi bărbați suspectați că ar fi cei care au spart Muzeul Luvru - un algerian în vârstă de 34 de ani, care locuiește în Franța din 2010 și a fost reținut de poliție în timp ce încerca să se îmbarce într-un zbor spre Algeria, și un bărbat în vârstă de 39 de ani, deja sub supraveghere judiciară pentru furt agravat.

Ambii locuiesc în Aubervilliers, în nordul Parisului, și și-au „recunoscut parțial” implicarea, a declarat Beccuau săptămâna trecută.

Alți doi suspecți, un bărbat în vârstă de 37 de ani și o femeie în vârstă de 38 de ani, au fost arestați pe 29 octombrie și puși sub acuzare sâmbătă, 1 noiembrie.

„CEL PUȚIN” O PERSOANĂ ESTE ÎNCĂ DISPĂRUTĂ

Beccuau a declarat că se crede că individul în vârstă de 37 de ani a făcut parte din grupul de patru bărbați care a comis jaful, pe baza ADN-ului găsit în camionul de mutat.

Ea a spus că acesta avea un cazier de 11 condamnări penale pentru o serie de infracțiuni, inclusiv infracțiuni legate de trafic, furt agravat și tentativă de spargere a unui bancomat.

Ea a adăugat că era într-o relație cu femeia în vârstă de 38 de ani și că au copii împreună, și că el și unul dintre ceilalți doi bărbați arestați fuseseră condamnați pentru același jaf în 2015.

Urme ale ADN-ului femeii au fost găsite și în camionul de mutat, dar Beccuau a spus că acestea par să fi fost transferate în camion, posibil de o persoană sau de un obiect introdus ulterior în vehicul.

Parchetul a declarat sâmbătă că ambele părți neagă implicarea în jaf.

Televiziunea BFM a relatat că femeia a izbucnit în lacrimi când a auzit că va rămâne în arest și a strigat: „Mi-e teamă pentru copiii mei și pentru mine, mi-e teamă”.

Avocatul ei, Adrien Sorrentino, a declarat pentru BFM că aceasta a negat toate acuzațiile și că va lua în considerare apelul împotriva arestării sale.

Întrebată dacă autoritățile cred că trei dintre cei patru tâlhari de la Luvru sunt acum arestați, Beccuau a spus că „cel puțin o persoană este încă dispărută”. Nu a exclus existența altor complici.

Trei persoane care fuseseră arestate împreună cu cuplul pe 29 octombrie au fost eliberate fără acuzații, a mai anunțat sâmbătă parchetul.

