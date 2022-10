Jaf ca-n filme la New York. Bijuterii de jumătate de milion de dolari, furate dintr-un magazin în nici un minut VIDEO

Departamentul de Poliție din New York caută trei suspecți care au jefuit un magazin de bijuterii din Manhattan sâmbătă dimineață, relatează NBCNews.

Momentul jafului, surprins de camerele de suprafeghere, a fost făcut public de polițiști.

Jaful a avut loc în Cellini Jewelers, în jurul orei 03:30.

🚨WANTED 🚨for a Burglary@ 430 Park Avenue (Cellini Jewelers) @NYPDMTN #Manhattan on 10/15/22@ 3:33A.M., Once inside, the 3 individuals took high end jewelry estimated value is over $500,000.💰Reward up to $3500 Know who they are? 📲Call 1-800-577-TIPS Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/9SfugfcE3O