Jaf ca-n filme la un magazin de lux din Paris. Cum au pătruns hoții în clădire VIDEO

Jaf ca în filme la Paris. Un magazin de lux Louis Vuitton de pe bulevardul Saint-Germain a fost jefuit luni, 11 noiembrie.

Tâlharii s-au folosit de mașină pentru a sparge vitrina și apoi au plecat cu bunurile furate cu același autovehicul, potrivit BFM TV.

Jaful a avut loc în jurul orei 4:30. Hoții au furat mai multe articole scumpe din magazin, însă valoarea pagubelor nu a fost încă stabilită. Tâlharii nu au fost încă prinși.

Totul s-a petrecut în aproximativ 3 minute, timp în care hoții au furat cât de mult au putut.

Video of a so-called “Smash & Grab” heist against a Louis Vuitton store in Paris.

A stolen car is driven into the storefront window or doors of a luxury store before gang members steal as much as they can within 2-3 minutes and then leave in a getaway car.

🇫🇷 pic.twitter.com/B7A0uPrVfV