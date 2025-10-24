O firmă din Germania se laudă că utilajul pe care îl produce a fost folosit în jaful de la Luvru. Campanie publicitară cu poza de după spargere: „Când lucrurile trebuie făcute rapid”

Locul pe unde hoții au intrat pentru a da spargerea la Luvru/FOTO:X/@Didpress_agency

O firmă germană de familie a intrat în atenția presei săptămâna aceasta datorită unei campanii de marketing care prezintă liftul de mobilă, acum faimos în întreaga lume, folosit în jaful bijuteriilor de la Luvru.

„Când trebuie să te miști rapid” este noul slogan publicitar al companiei Böcker, cu sediul în orașul german Werne, care a debutat luni pe Facebook și Instagram.

Reclama înfățișează liftul de mobilă Agilo pe care hoții l-au folosit pentru a intra într-o fereastră a Muzeului Luvru, unde au jefuit Galeria Apollo pentru bijuterii napoleoniene în valoare de aproximativ 102 milioane de dolari. Hoții au fugit cu prada pe scutere, totul într-un interval de șapte minute.

O fotografie a liftului Böcker ajungând la balconul de la primul etaj al muzeului, în timp ce poliția se agita pe el, a fost publicată pe scară largă în presa globală.

Șefa de marketing a companiei Böcker, Julia Scharwatz, a declarat pentru The Guardian că ea și soțul ei, directorul executiv al companiei din a treia generație, Alexander Böcker, au fost „șocați” să vadă dispozitivul lor într-o imagine de la incidentul istoric.

Scharwatz a declarat pentru The Guardian că Böcker a vândut liftul unei companii din zona pariziană care închiriază astfel de echipamente. Hoții au abordat compania cu un interes prefăcut de a închiria dispozitivul și apoi l-au furat în timpul unei demonstrații. Compania a raportat furtul autorităților.

„Ne-a devenit clar, Doamne Dumnezeule, acesta este un act reprobabil și au folosit în mod abuziv dispozitivul nostru pentru a face acest lucru”, a spus ea. „Dar după ce a fost evident că nimeni nu a fost rănit, am început să facem câteva glume și să ne punem capetele la sloganuri pe care le-am găsit amuzante.”

Ea a adăugat că, după ce fotografia a început să circule online, „nenumărați oameni - personalul nostru, parteneri de afaceri, clienți - au luat legătura cu noi și ne-am gândit, uau, trebuie să facem ceva cu asta.” O zi mai târziu, sloganul a apărut pe internet.

„Am crezut că va deveni puțin viral, dar faptul că va deveni atât de viral a fost extraordinar. Postările noastre de pe Instagram ajung de obicei la 15-20.000 de persoane, iar acum suntem la 1,7 milioane. Este o nebunie”, a spus Scharwatz.

Reacțiile au fost în mare parte pozitive, a spus ea, deși cel puțin un utilizator de Facebook a numit campania publicitară „lipsită de gust”, adăugând: „Francezii sunt uimiți și întristați, în timp ce o companie germană își bate joc de ea și o folosește în publicitatea sa. Umor negru...”

În lipsa suspecților și cu opt bijuterii ale Coroanei Franceze încă dispărute, jaful a devenit o criză de publicitate pentru Luvru, precum și pentru președintele francez Emmanuel Macron.

Directorul Luvrului, Laurence des Cars, a declarat miercuri Senatului francez că jaful a expus „punctele slabe” de securitate ale muzeului. Ea a adăugat că și-a prezentat demisia ministrului Culturii, Rachida Dati, însă Dati nu a acceptat oferta.

Dispozitivul, a cărui scară înclinată este văzută în fotografiile de presă ajungând până la un balcon de la primul etaj, poate transporta „până la 400 kg de comori cu o viteză de 42 m pe minut – la fel de silențios ca o șoaptă”, spune compania.

Böcker, care a fost fondată în 1958 și al cărui slogan este „Drumul meu spre vârf”, declară pe site-ul său că afacerea sa este construită pe „tradiție și inovație”. Are aproximativ 600 de angajați.

Nu a fost imediat clar dacă postările de pe rețelele de socializare se traduceau în noi afaceri, deși Scharwatz a spus că firma a primit „câteva întrebări despre un lift de mobilă” săptămâna aceasta.

