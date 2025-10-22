Muzeul Luvru ar putea avea secție de Poliție în interior. Solicitarea a fost făcută după spectaculosul jaf de duminică

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 22:26
77 citiri
Muzeul Luvru ar putea avea secție de Poliție în interior. Solicitarea a fost făcută după spectaculosul jaf de duminică
Muzeul Luvru ar putea avea secție de Poliție în interior FOTO:X/@Didpress_agency

Laurence des Cars, președintele-director al muzeului Luvru, dorește înființarea unei 'secții de Poliție în cadrul instituției', a declarat ea miercuri, 22 octombrie, în Senatul francez, la trei zile după spectaculosul jaf în timpul căruia au fost furate mai multe bijuterii de importanță istorică, informează AFP.

'Vreau să solicit Ministerului de Interne să analizeze dacă înființarea unei secții de Poliție în cadrul muzeului ar fi posibilă', a spus Laurence des Cars în fața Comisiei pentru Cultură din Senatul Franței în prima ei declarație publică după furtul comis duminică, un incident care a stârnit polemici intense despre protejarea operelor de artă expuse în Muzeul Luvru din Paris.

Printre celelalte măsuri de securitate avute în vedere 'pe termen scurt', ea a menționat 'securizarea împrejurimilor imediate ale Luvrului, în special a trotuarelor'.

'Mă gândesc, de exemplu, la dispozitive de distanțare', pentru a împiedica 'vehiculele să parcheze lângă muzeu', a adăugat ea.

Întrebată dacă 'toate alarmele' au funcționat, Laurence des Cars a răspuns: 'Absolut. Înregistrările video (de supraveghere) au funcționat în interior'.

La întrebarea despre supravegherea video exterioară, ea a răspuns astfel: 'Aceasta este slăbiciunea noastră. Nu am detectat sosirea hoților suficient de devreme. Slăbiciunile din protecția perimetrului nostru sunt cunoscute și identificate'.

Pe termen mai lung, directoarea a evocat măsurile prevăzute în planul de securizare a muzeului sau 'schema directoare a echipamentelor de siguranță', ce include mai ales o dublare a 'numărului de camere video pe cele 37 de hectare ale domeniului Luvru', precum și o modernizare a 'sistemului de protecție video și detectare a intruziunilor'.

Ea le-a dat asigurări senatorilor francezi spunând că nu există 'o întârziere' în ceea ce privește implementarea acestui plan.

'Nu sunt de acord cu elementele conținute în raportul preliminar al Curții de Conturi', a adăugat Laurence des Cars.

Curtea de Conturi, care a analizat perioada cuprinsă între 2019 și 2024, vorbește despre 'o întârziere persistentă' în acest domeniu.

88 de milioane de euro valorează bijuteriile coroanei furate duminică de la Luvru. "Sperăm să nu le topească, pentru că nu vor câștiga această sumă"
88 de milioane de euro valorează bijuteriile coroanei furate duminică de la Luvru. "Sperăm să nu le topească, pentru că nu vor câștiga această sumă"
Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Muzeul Luvru din Paris a fost evaluat de către conservatoarea muzeului la 88 de milioane de euro din punct de vedere economic, a anunţat marţi...
Lia Olguța Vasilescu îi amenință cu soțul pe șefii de filiale PSD care nu-și ating target-ul electoral: "Habar nu au ce o să li se întâmple cu Claudiu"
Lia Olguța Vasilescu îi amenință cu soțul pe șefii de filiale PSD care nu-și ating target-ul electoral: "Habar nu au ce o să li se întâmple cu Claudiu"
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă PSD și primar al municipiului Craiova, i-a atenționat pe șefii de organizații PSD că "habar nu au ce o să li se întâmple" dacă nu-și vor realiza...
#jaf muzeu luvru, #bijuteriile coroanei, #sectie politie luvru , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nemaivazut": se pregatea sa bata un penalty la ultima faza, dar ce a urmat i-a uimit pe toti! "Suspendare pe viata"
ObservatorNews.ro
"Oferta" primita de locatarii blocului din Rahova: devin chiriasi pana isi cumpara iar apartamentul
Adevarul.ro
CTP il compara pe Trump cu nea Nicu: "Ma uit nauc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceausescu"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Panică la o hală de producție din Mureș. 15 oameni au fost evacuați de urgență din cauza unei emanări de gaz toxic. Unul dintre ei a ajuns la spital
  2. Muzeul Luvru ar putea avea secție de Poliție în interior. Solicitarea a fost făcută după spectaculosul jaf de duminică
  3. Orașul în care circulația mașinilor ar putea fi limitată la doar 12 zile pe an de persoană
  4. Scandal uriaș la IPJ Timiș. Mai mulți șefi și foști șefi din instituție, cercetați de DIICOT într-un dosar de contrabandă
  5. Curtea Internaţională de Justiţie pregătește un aviz pe tema obligațiilor umanitare ale Israelului în Fâșia Gaza VIDEO
  6. „Arhitecții” criptomonedei lansate de Melania Trump, acuzați de fraudă
  7. Pierde sau nu România 231 de milioane de euro din cauza legii privind pensiile magistraților? Mesajul ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene
  8. Se conturează o doctrină militară fundamental nouă. Armata viitorului va fi compusă din sisteme autonome, roboți și inteligență artificială, spune fostul șef al armatei ucrainene
  9. SUA își consolidează masiv prezența militară în Caraibe. Ținta: regimul Maduro din Venezuela
  10. Rusia a testat rachete nucleare cu raza de acțiune de 10.000 de kilometri. Exercițiul a fost urmărit, de la Kremlin, de președintele Putin

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 147 - România intră în război???