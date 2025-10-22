Muzeul Luvru ar putea avea secție de Poliție în interior. Solicitarea a fost făcută după spectaculosul jaf de duminică

Muzeul Luvru ar putea avea secție de Poliție în interior FOTO:X/@Didpress_agency

Laurence des Cars, președintele-director al muzeului Luvru, dorește înființarea unei 'secții de Poliție în cadrul instituției', a declarat ea miercuri, 22 octombrie, în Senatul francez, la trei zile după spectaculosul jaf în timpul căruia au fost furate mai multe bijuterii de importanță istorică, informează AFP.

'Vreau să solicit Ministerului de Interne să analizeze dacă înființarea unei secții de Poliție în cadrul muzeului ar fi posibilă', a spus Laurence des Cars în fața Comisiei pentru Cultură din Senatul Franței în prima ei declarație publică după furtul comis duminică, un incident care a stârnit polemici intense despre protejarea operelor de artă expuse în Muzeul Luvru din Paris.

Printre celelalte măsuri de securitate avute în vedere 'pe termen scurt', ea a menționat 'securizarea împrejurimilor imediate ale Luvrului, în special a trotuarelor'.

'Mă gândesc, de exemplu, la dispozitive de distanțare', pentru a împiedica 'vehiculele să parcheze lângă muzeu', a adăugat ea.

Întrebată dacă 'toate alarmele' au funcționat, Laurence des Cars a răspuns: 'Absolut. Înregistrările video (de supraveghere) au funcționat în interior'.

La întrebarea despre supravegherea video exterioară, ea a răspuns astfel: 'Aceasta este slăbiciunea noastră. Nu am detectat sosirea hoților suficient de devreme. Slăbiciunile din protecția perimetrului nostru sunt cunoscute și identificate'.

Pe termen mai lung, directoarea a evocat măsurile prevăzute în planul de securizare a muzeului sau 'schema directoare a echipamentelor de siguranță', ce include mai ales o dublare a 'numărului de camere video pe cele 37 de hectare ale domeniului Luvru', precum și o modernizare a 'sistemului de protecție video și detectare a intruziunilor'.

Ea le-a dat asigurări senatorilor francezi spunând că nu există 'o întârziere' în ceea ce privește implementarea acestui plan.

'Nu sunt de acord cu elementele conținute în raportul preliminar al Curții de Conturi', a adăugat Laurence des Cars.

Curtea de Conturi, care a analizat perioada cuprinsă între 2019 și 2024, vorbește despre 'o întârziere persistentă' în acest domeniu.

