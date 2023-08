O femeie elegantă și de doi bărbați la costum au jefuit bijuteria Piaget din centrul Parisului în mijlocul zilei: "Au plecat apoi pe jos ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat" VIDEO

Doi bărbați în costum și o femeie într-o rochie elegantă au jefuit magazinul Bulgari, o bijuterie de prestigiu din inima modei în Paris, plecând cu bunuri estimate la peste 10 milioane de euro, spun rapoartele.

Trio-ul, purtând o armă automată echipată cu amortizor, a vizat magazinul Piaget la ora prânzului din cocheta Rue de la Paix, la o aruncătură de băţ de Opera din cartierul central al oraşului.

Personalul a fost forțat să se culce la pământ, a declarat o sursă din poliție pentru site-ul Le Parisien.

Un martor i-a filmat apoi pe bărbați plecând pe jos pe celebra stradă pariziană "ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat".

An official investigation was underway to find the suspects who carried out an armed robbery at a Piaget store in central Paris https://t.co/zhWYPFn0f0 pic.twitter.com/TgOXURNkhp