Noi informații despre jaful tezaurului românesc de la Muzeul Drents. De ce retrag procurorii acuzațiile împotriva a trei dintre suspecți

Autor: Adrian Zia
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 19:23
Coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări dacice au fost furate din Muzeul Drents FOTO colaj Drents Museum

Trei dintre cei patru co-suspecți din cazul furtului tezaurului românesc de la Muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriți penal. Serviciul Public de Parchet (PM) consideră că rolul lor este prea mic pentru a fi urmărit penal, scrie NL Times.

„Deși i-au ajutat pe principalii suspecți cu acțiuni de susținere, Parchetul consideră că nu se poate dovedi că aceștia știau că acțiunile lor erau legate de furt”, a relatat PM joi, 4 septembrie.

Patru opere de artă românească de mare valoare, Coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări dacice de aur, au fost furate în timpul jafului spectaculos din 25 ianuarie 2025. Obiectele făceau parte dintr-o expoziție intitulată "Dacia! Regatul aurului și argintului". Trei bărbați din Heerhugowaard sunt principalii suspecți și se află în arest.

Parchetul a raportat că un bărbat în vârstă de 26 de ani din Heerhugowaard este singurul co-suspect care va fi urmărit penal. El este suspectat de furtul plăcuțelor de înmatriculare și este citat pentru o audiere cu ușile închise.

Principalii suspecți au fost acuzați de furt și vandalizare a muzeului prin detonarea unei bombe pirotehnice, un Ti-Rex, la o intrare de marfă din spatele muzeului. Jan B., în vârstă de 20 de ani, și Bernhard Z., în vârstă de 35 de ani, sunt, de asemenea, suspectați de furtul mașinii de evadare, care ulterior a fost găsită incendiată.

Această mașină a plecat de la muzeu după furt și a fost găsită incendiată sub un viaduct lângă Rolde. B. a declarat că Douglas Chesley W., în vârstă de 36 de ani, a fost creierul din spatele jafului.

Toți cei trei suspecți își exercită, în continuare, dreptul de a păstra tăcerea.

