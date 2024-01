Taximetrist bătut și jefuit de 5.000 de lei. Atac violent în Centrul Vechi din București

Un tânăr de 21 de ani din București a fost arestat de polițiști după ce l-ar fi jefuit pe taximetristul în mașina căruia se afla pasager de un portofel plin cu 5.000 de lei.

Totul s-a întâmplat după ce șoferul a oprit într-o intersecție pentru ca tânărul să coboare. În acel moment, în loc să-l plăteasă pe taximetrist, tânărul i-a luat portofelul cu cei 5.000 de lei, iar pentru a scăpa, a început să-l lovească.

Taximetristul a sunat la 112, iar polițiștii l-au depistat câteva ore mai târziu pe agresor într-o localitate din județul Ilfov. Hoțul a fost dus la audieri și reținut pentru 24 de ore, scrie realitatea.net

Autoritățile au deschis un dosar penal pe numele tânărului sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie.

„La data de 3 ianuarie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Politie pentru Centrul Vechi au retinut un tanar, in varsta de 21 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari intr-un dosar penal de talharie calificata.

In fapt, la data de 2 ianuarie 2024, Serviciul de Politie pentru Centrul Vechi a fost sesizat, prin sistem 112, de catre un barbat, sofer al unei companii de taximetrie, cu privire la faptul ca, in jurul orei 04.30, in timp ce se afla in autoturismul stationat la o intersectie din Sectorul 3, pasagerul acestuia i-ar fi sustras un portofel, in care se aflau 5.000 de lei, iar pentru a-si asigura scaparea, ar fi folosit forta fizica.

In urma cercetarilor si investigatiilor efectuate, s-a stabilit ca banuit de comiterea faptei este un tanar, in varsta de 20 de ani, cunoscut cu preocupari de natura infractionala.

La data de 3 ianuarie 2024, tanarul a fost depistat intr-o localitate din judetul Ilfov si a fost condus la audieri.

In baza probatoriului administrat, cel in cauza a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere legala.

Cercetarile sunt continuate de catre Serviciul de Politie pentru Centrul Vechi, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata”, a anunțat, joi, Poliția Capitalei.

