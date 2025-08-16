Momentul unui jaf de 90 de secunde comis în plină zi. Hoții au luat diamante și ceasuri de lux VIDEO

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 16 August 2025, ora 18:39
391 citiri
Momentul unui jaf de 90 de secunde comis în plină zi. Hoții au luat diamante și ceasuri de lux VIDEO
Un suspect mascat a ameninţat angajaţi cu spray pentru urşi şi un pistol cu electroşocuri FOTO Captură X/ Un suspect mascat a ameninţat angajaţi cu spray pentru urşi şi un pistol cu electroşocuri

Hoţii au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole, într-un jaf îndrăzneţ comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, a anunţat poliţia locală.

Înregistrarea video de pe camerele de supraveghere ale magazinului din West Seattle arată cum patru suspecţi mascaţi sparg uşa de sticlă încuiată din faţă cu ciocane şi apoi jefuiesc joi şase vitrine.

Într-o vitrină se aflau ceasuri Rolex în valoare de aproximativ 750 000 de dolari, a precizat poliţia într-o declaraţie, iar în alta se afla un colier cu smaralde evaluat la 125 000 de dolari.

Un suspect mascat a ameninţat angajaţii cu spray pentru urşi şi un pistol cu electroşocuri, a anunţat poliţia, dar nimeni nu a fost rănit.

„Suntem destul de zguduiţi ca personal”, a declarat Josh Menashe, vicepreşedinte al magazinului de familie. „Magazinul va fi închis pentru o vreme”.

Menashe a declarat că angajaţii au terminat de curăţat geamurile sparte şi lucrează la un inventar complet al pierderilor.

Poliţia a declarat că a intervenit în cazul jafului, dar suspecţii fugiseră deja cu o maşină şi au scăpat de o percheziţie a zonei.

Mega afacerea pe care americanii vor să o facă cu Rusia. Pentru ce ar putea fi utilizate spărgătoarele de gheaţă nucleare ale Kremlinului. „Mare miză”
Mega afacerea pe care americanii vor să o facă cu Rusia. Pentru ce ar putea fi utilizate spărgătoarele de gheaţă nucleare ale Kremlinului. „Mare miză”
Statele Unite au purtat discuții interne privind utilizarea spărgătoarelor de gheață nucleare ale Rusiei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze și LNG din Alaska, ca parte a unor...
Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul
Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul
Statele Unite au propus garanții de securitate pentru Ucraina, similare — dar separate — de acordul de apărare colectivă dintre țările membre NATO, a declarat sâmbătă premierul Italiei...
#jaf, #diamante, #ceasuri lux, #Seattle, #SUA , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Ce rusinos!". Cum l-a numit Kasparov pe Vladimir Putin, dupa summitul istoric din Alaska
Digi24.ro
"N-am fost niciodata prieteni". Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Razboi Mondial care bantuie relatia dintre doua mari puteri
Adevarul.ro
Romanii, revoltati de haosul fiscal. Expertii spun ca PSD franeaza reformele vitale: "Lumea crede ca doar poporul sufera"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. George Simion a fost naș la nunta fiicei unui deputat AUR. Ceremonia a avut loc la palatul de lângă București, folosit de trei dictatori ai României FOTO
  2. Un drum de poveste prin munți care leagă două orașe importante din România s-a redeschis după modernizare. Nechifor Lipan din Baltagul și-ar fi găsit sfârșitul în zona plină de istorie
  3. Momentul unui jaf de 90 de secunde comis în plină zi. Hoții au luat diamante și ceasuri de lux VIDEO
  4. Cerințele lui Putin au rămas neschimbate, dar „le-a împachetat” diferit pentru Trump. Marea condiție a Kremlinului pentru a încheia războiul din Ucraina
  5. Ședință a „coaliției voluntarilor”. Țările europene care susțin Ucraina, discuții importante înainte ca Zelenski să ajungă în SUA
  6. Arnold Schwarzenegger, „terminator” pentru Trump. "Am văzut conferința de presă cu Putin. Ai stat acolo ca un tăițel ud. Mai aveai să îi ceri un autograf". Clip vechi, viral acum VIDEO
  7. Momente dramatice la malul mării. Turiștii aflați pe plajă au făcut lanț uman ca să salveze trei persoane. Una a murit. „Când steagul roșu e sus, marea nu iartă” VIDEO
  8. Mega afacerea pe care americanii vor să o facă cu Rusia. Pentru ce ar putea fi utilizate spărgătoarele de gheaţă nucleare ale Kremlinului. „Mare miză”
  9. Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul
  10. Politicieni ruși de rang înalt jubilează la Moscova, după întâlnirea dintre Putin și Trump. „Sarcinile operațiunii speciale vor fi îndeplinite”