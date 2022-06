Hoțul care a furat 100.000 euro din casa primarului din Mehedinți a fost prins. Complice i-ar fi fost chiar fata edilului

Autorul furtului de 100.000 euro, de pe 28 mai, din casa primarului din Mehedinți a fost prins și dus la audieri.

Autorul jafului din casa primarului Ionuț Gîrgă este un tânăr de 31 de ani din comuna Dîrvari.

Edilul se afla la un botez când hoţul a intrat în locuinţa sa, sâmbătă seara, acasă fiind doar cei doi copii ai acestuia.

Tânărul de 31 de ani a făcut declarații șocante la sediul IPJ, spunând că fiica primarului ar fi cea care i-ar fi dat banii, potrivit informațiilor Antena 3.

Bărbatul este cunoscut în zonă pentru alte furturi.

După audieri, cel mai probabil, va fi reținut pentru 24 de ore și va fi cercetat pentru furt calificat.

Cum s-a petrecut jaful

Primarul din Mehedinți a explicat că hoții ar fi furat 100.000 de euro, deși nimeni din afara familiei nu știa de bani.

Edilul a adăugat apoi că nu știe cine ar fi putut să fure banii, însă bănuiește că hoții au acționat la pont. Acesta a explicat într-o intervenție la Antena 3 motivele pentru care ținea o sumă atât de mare în casă.

"Sunt niște camere de supraveghere, dar au fost ocolite printr-un punct mort. Nu bănuiesc pe nimeni, nu cred că știa nimeni.

Nu țineam în casă. Am vândut niște utilaje mai vechi, eu lucrez niște terenuri, și urmă să îmi achizitionez o combină agricolă. Am scos niște bani. Nu țineam ascunși, îi țineam în casă. La mine în casă nu intrau persoane străine.

Eu am ajuns la 2 fără ceva de la un botez și am văzut ușa deschisă, urme și am constatat jaful. Nu s-au mai întâmplat spargeri în ultimul timp. Problema cea mai gravă este că copiii mei minori erau în casă. Hoții s-au dus până la ușa lor, pe urme, au văzut că priveau la televizor. S-au mutat în celelalte camere, au răsturnat pe acolo", a declarat primarul.

