Jaful de peste 100 de milioane de euro care a șocat cea mai bogată țară din Europa. Ce pedepse a primit ”clanul” care a dat lovitura

Cinci bărbaţi au fost condamnaţi la mai mulţi ani de închisoare pentru un jaf care a uimit o lume întreagă prin îndrăzneala sa, hoţii sustrăgând printr-o acţiune spectaculoasă, demnă de filmele de acţiune, bijuterii în valoare de 113 milioane de euro dintr-un muzeu din Dresda, în 2019, relatează CNN şi BBC.

Majoritatea inculpaţilor au primit pedepse mai uşoare, întrucât au încheiat o înţelegere legală prin care şi-au recunoscut parţial vina. O parte din comorile furate au fost returnate, dar altele s-ar putea să nu mai fie găsite niciodată. Un al şaselea acuzat a fost achitat.

Bărbaţii sunt toţi membri ai unei reţele de familii criminale cunoscute şi au pus la cale jaful cu meticulozitate.

Banda, care locuia în Berlin, a vizitat locul de mai multe ori şi şi-a pregătit spargerea în avans, folosind o maşină hidraulică pentru a tăia barele grilajului de protecţie, după care, ca să nu stârnească suspiciuni, le-au lipit la loc cu bandă adezivă. Apoi, la primele ore ale dimineţii de 25 noiembrie 2019, au dat foc unui panou electric din apropierea muzeului, cufundând străzile din jur în întuneric, în timp ce doi dintre bărbaţi s-au strecurat în interior.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere i-au arătat pe hoţi purtând măşti şi mânuind topoare în timp ce intrau în Gruenes Gewoelbe - sau Seiful Verde -, o sală decorată somptuos, unde au spart vitrinele de sticlă pentru a ajunge la comoară. Jaful a durat practic doar câteva minute. Hoţii au pulverizat apoi un stingător de incendiu cu spumă peste încăpere pentru a-şi acoperi urmele şi au fugit cu un Audi, pe care l-au abandonat într-o parcare, dându-i foc înainte de a se întoarce la Berlin.

După o anchetă care a durat un an, poliţia a făcut primele arestări. Toţi cei condamnaţi marţi sunt membri ai aşa-numitului "clan Remmo". În Germania există mai multe "clanuri"; reţele familiale cu rădăcini arabe responsabile de infracţiuni organizate majore, inclusiv, în ultimii ani, de un atac asupra unui magazin şi de un jaf bancar.

Unul dintre hoţii din Dresda fusese condamnat anterior pentru furtul unei monede de aur uriaşe, care cântărea 100 kg, din muzeul Bode din Berlin, în 2017. Moneda nu a fost recuperată niciodată şi se crede că a fost spartă sau topită.

"Există oameni care fură opere de artă din pasiune pentru artă, dar în acest caz a fost chiar opusul", a declarat Marion Ackermann, director general al Colecţiilor de artă de stat din Dresda. "Nu aveau nicio idee despre ceea ce au luat", a spus ea.

Iniţial au existat temeri că, la fel ca şi moneda de aur, comoara a fost pierdută pentru totdeauna. Totuşi, în cazul furtului de la Dresda, poliţia a recuperat mai multe dintre bijuterii, inclusiv o sabie încrustată cu diamante, dar se teme că restul comorii jefuite s-ar putea să nu mai fie găsită niciodată.

Unele dintre obiectele furate au fost returnate muzeului după ce trei dintre bărbaţi au mărturisit furtul şi au fost de acord să divulge locaţia pradei în schimbul unor sentinţe mai uşoare, ca parte a unui acord cu procurorii. Cu toate acestea, mai multe piese lipsesc în continuare, inclusiv un diamant foarte rar numit Piatra Albă a Saxoniei.

Obiectele făceau parte dintr-o comoară adunată în secolul al XVIII-lea de August cel Puternic, Elector de Saxonia. Acesta nu numai că a colecţionat obiecte acoperite cu diamante şi pietre preţioase, dar a şi proiectat Seiful Verde în care să le expună.

