Poliția din New York a făcut publică filmarea cu un jaf care a avut loc pe celebrul bulevard Park Avenue.

Deși jaful a avut loc în urmă cu o lună, pe 7 martie, polițiștii au postat video-ul recent, cerând populației ajutor pentru prinderea hoților, potrivit Digi24.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă, dintr-o mașină au coborât trei indivizi care aveau glugă pe cap și mască, doi dintre ei având câte un ciocan în mână. S-au îndreptat spre vitrina unei case de licitații de la parterul unei clădiri și, în timp ce doi dintre ei stăteau ”de pază”, al treilea a lovit cu ciocanul vitrina până când geamul a cedat și a căzut pe trotuar.

WANTED BURGLARY On 3/7/23 @ 3:50 AM, two unk individuals forcibly entered Heritage Auctions, located at 445 Park Ave with hammers. The individuals removed eight Hermes handbags @NYPDMTN Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website pic.twitter.com/s75zTOPD41