Jaf la Muzeul Louvre din Paris. Hoții au reușit să fugă cu bijuterii de mare valoare. Cel mai vizitat obiectiv turistic din lume a fost închis

Bijuterii au fost sustrase duminică dimineață la Muzeul Louvre din Paris, în cadrul unui 'jaf' comis de răufăcători care au reușit să fugă, au anunțat Ministerul Culturii și o sursă apropiată de dosar, muzeul cel mai vizitat din lume fiind închis pentru restul zilei.

Faptele s-au derulat, potrivit primelor elemente ale anchetei, între orele 09.30 şi 09.40 (07.30 şi 07.40 GMT), iar valoarea prăzii este în curs de evaluare.

Răufăcătorii, al căror număr nu a fost comunicat pentru moment, ar fi venit cu un scuter şi au utilizat un ascensor de marfă pentru a ajunge în sala care îi interesa. Ei ar fi avut asupra lor mici fierăstraie, potrivit unei surse din poliţie.

„Un jaf a avut loc în această dimineaţă la deschiderea Muzeului Luvru. Nu există răniţi. Mă aflu la faţa locului alături de echipe ale muzeului şi ale poliţiei. Constatări în curs”, a scris ministrul francez al Culturii, Rachida Dati, pe X.

Unul sau mai mulţi răufăcători au pătruns în muzeu, a declarat pentru AFP anturajul său, care nu a dat indicii privind un eventual furt de obiecte de artă.

„Muzeul Luvru va rămâne închis astăzi (duminică) din motive excepţionale”, a precizat instituţia pe contul său de X, într-un mesaj difuzat şi în engleză.

Muzeul din Capitala Franței este cel mai vizitat din lume, cu aproape nouă milioane de vizitatori în 2024, dintre care 80% străini.

