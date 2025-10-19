Jaf la Muzeul Louvre din Paris. Hoții au reușit să fugă cu bijuterii de mare valoare. Cel mai vizitat obiectiv turistic din lume a fost închis

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 14:01
867 citiri
Louvre FOTO Pixabay

Bijuterii au fost sustrase duminică dimineață la Muzeul Louvre din Paris, în cadrul unui 'jaf' comis de răufăcători care au reușit să fugă, au anunțat Ministerul Culturii și o sursă apropiată de dosar, muzeul cel mai vizitat din lume fiind închis pentru restul zilei.

Faptele s-au derulat, potrivit primelor elemente ale anchetei, între orele 09.30 şi 09.40 (07.30 şi 07.40 GMT), iar valoarea prăzii este în curs de evaluare.

Răufăcătorii, al căror număr nu a fost comunicat pentru moment, ar fi venit cu un scuter şi au utilizat un ascensor de marfă pentru a ajunge în sala care îi interesa. Ei ar fi avut asupra lor mici fierăstraie, potrivit unei surse din poliţie.

„Un jaf a avut loc în această dimineaţă la deschiderea Muzeului Luvru. Nu există răniţi. Mă aflu la faţa locului alături de echipe ale muzeului şi ale poliţiei. Constatări în curs”, a scris ministrul francez al Culturii, Rachida Dati, pe X.

Unul sau mai mulţi răufăcători au pătruns în muzeu, a declarat pentru AFP anturajul său, care nu a dat indicii privind un eventual furt de obiecte de artă.

„Muzeul Luvru va rămâne închis astăzi (duminică) din motive excepţionale”, a precizat instituţia pe contul său de X, într-un mesaj difuzat şi în engleză.

Muzeul din Capitala Franței este cel mai vizitat din lume, cu aproape nouă milioane de vizitatori în 2024, dintre care 80% străini.

