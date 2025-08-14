Un român a luat ostatici în Italia, în timp ce jefuia o farmacie. S-a îmbrăcat cu un halat de farmacist ca să scape de carabinieri

Un român condamnat deja în regim semiliber în Italia a jefuit o farmacie din Belluno și a luat ostatici, încercând apoi să scape de carabinieri deghizându-se în farmacist. Tentativa de evadare nu a reușit, iar bărbatul de 46 de ani a fost arestat și readus în penitenciar.

Bărbatul, înarmat cu un cuțit, a intrat într-o farmacie din centrul orașului și l-a forțat pe angajat să îi dea o serie de analgezice. La scurt timp după aceea, un client a intrat în farmacie și s-a trezit și el luat ostatic de hoț. Ambii bărbați prezenți în farmacie au fost ținuți sub amenințarea armei, relatează presa locală din Italia, citată de Antena 3 CNN.

Farmacistul a reușit să contacteze 112, alertând carabinierii și o patrulă din cadrul Unității Operaționale și Radiomobile a Companiei Belluno a sosit la fața locului câteva momente mai târziu.

Românul a încercat să se deghizeze și să scape îmbrăcând un halat de farmacist. Carabinierii l-au identificat imediat și l-au reținut. Bărbatul a fost arestat și dus la sediul Comandamentului Companiei Belluno. Cuțitul folosit în jaf a fost confiscat.

