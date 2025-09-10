Filmul „Jaful Secolului” reprezintă România la Oscar 2026: comedie cu subiecte sensibile

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 15:37
637 citiri
Filmul „Jaful Secolului” reprezintă România la Oscar 2026: comedie cu subiecte sensibile
Oricare dintre cele trei filme ar putea obţine premiul pentru cel mai bun film, potrivit experţilor de la Oscaruri FOTO Pixabay

Filmul „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai după un scenariu semnat de Cristian Mungiu, a fost ales drept propunerea României pentru premiile Oscar din 2026, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”. Povestea, inspirată dintr-un furt spectaculos petrecut în Europa, va ajunge pe marile ecrane românești începând cu 23 septembrie.

Producția a atras deja atenția în marile competiții de film. Printre trofeele câștigate se numără Marele Premiu la Festivalul de la Varșovia, distincția pentru Cea mai bună Actriță la Tokyo (obținută de Anamaria Vartolomei), Balkan Film Award la Sofia și Premiul Publicului la Festivalul de la Shanghai.

„Mă bucură această nominalizare la Oscar pentru Jaful Secolului din partea României, care vine să confirme reacțiile foarte bune pe care filmul le-a primit de la public în proiecțiile de avanpremieră”, a transmis Cristian Mungiu, potrivit Libertatea, care semnează atât scenariul, cât și producția.

Acesta a precizat că filmul a fost gândit în primul rând pentru public, nu pentru circuitul festivalier: „E în mod asumat un film nu pentru festivaluri, ci pentru spectatori, așa că nominalizarea la un premiu care recompensează de regulă filme cu impact la public e cea mai potrivită. Desigur, nu ne așteptăm să luăm Oscarul. Premiul nostru cel mare ar fi ca filmul să fie apreciat de spectatorii de acasă. E până la urmă un film despre ‘noi și ‘ei, în contextul în care milioane de români trăiesc cu frustrarea de a fi considerați cetățeni de mâna a doua în țările în care s-au stabilit.”

„Jaful Secolului” are la bază un eveniment real din 2012, când o bandă de români a sustras dintr-un muzeu din Olanda tablouri de valoare inestimabilă, semnate de mari maeștri ai picturii. O parte dintre opere ar fi fost distruse ulterior în România, în circumstanțe controversate. Despre acest episod, Mungiu spune: „Cum a fost posibil, în ce circumstanțe, ce se află dincolo de această întâmplare? Prin ce este ea relevantă pentru locul în care trăim, de ce merită povestită, dincolo de spectaculozitatea – dar și de grotescul ei? În contextul României de astăzi și al raportului nostru ambiguu și înșelător cu Occidentul, cred că Jaful Secolului este un bun punct de plecare pentru o discuție mai profundă și mai sinceră despre societatea din care facem parte.”

Cristian Mungiu, considerat unul dintre reprezentanții de marcă ai Noului Val românesc, are o carieră impresionantă. Regizorul originar din Iași a intrat în istoria cinematografiei prin câștigarea Palme d’Or-ului la Cannes în 2007, cu pelicula „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”. De-a lungul timpului, a fost recompensat și cu alte distincții importante la același festival, precum premiul pentru scenariu și cel pentru regie. În creațiile sale, printre care „Occident”, „După dealuri”, „Bacalaureat” și „R.M.N.”, Mungiu abordează teme sensibile și provocatoare, continuând aceeași direcție și în „Jaful Secolului”.

Ben Affleck şi Matt Damon revin pe marile ecrane în 2026 în filmul „The Rip”
Ben Affleck şi Matt Damon revin pe marile ecrane în 2026 în filmul „The Rip”
La aproape treizeci de ani de la „Good Will Hunting” (1997) al lui Gus Van Sant, la care au colaborat, Ben Affleck şi Matt Damon revin pe marile ecrane în „The Rip”, noul thriller al lui...
Primul lungmetraj generat cu inteligență artificială: între pionierat și neliniște în industria filmului
Primul lungmetraj generat cu inteligență artificială: între pionierat și neliniște în industria filmului
OpenAI, compania cunoscută pentru modelele sale de inteligență artificială generativă, își face debutul în industria cinematografică — nu ca subiect de documentar, ci ca partener...
#jaful secolului, #Film, #Oscar, #comedie , #Film
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Dronele rusesti din Polonia, mesajul lui Putin pentru Nawrocki. Valentin Naumescu: "A primit o avertizare ruseasca?"
Digi24.ro
Ce a strigat Sosoaca dupa discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reactia eurodeputatilor
DigiSport.ro
FRF a luat decizia in privinta lui Mircea Lucescu, a doua zi dupa Cipru - Romania 2-2

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Andreea Antonescu pleacă din România cu fiicele ei. Sienna începe școala în SUA: „Sunt capabilă să renunț la absolut orice pentru viitorul lor”
  2. Filmul „Jaful Secolului” reprezintă România la Oscar 2026: comedie cu subiecte sensibile
  3. Ben Affleck şi Matt Damon revin pe marile ecrane în 2026 în filmul „The Rip”
  4. Desertul numărul 1 care te ajută să mergi la toaletă dimineața, potrivit unui dietetician. Cum se prepară
  5. Anca Țurcașiu, fotografii spectaculoase din vacanță. Vedeta dezvăluie cum vrea să-și trăiască viața: „Voi face tot ce-mi stă în putere”
  6. Maia Morgenstern, reacție fermă în urma criticilor primite de fiica sa, după ce a devenit mamă: „Nu v-a cerut-o nimeni!”
  7. Ce băutură consumă Vera Wang ca să arate ca la 30 de ani. Designerul uimește cu silueta ei la 76 de ani
  8. Rapperul D4vd implicat într-un caz macabru: un cadavru a fost găsit în Tesla sa
  9. Lidia Buble, lovită în plină stradă. Artista a povestit tot ce s-a întâmplat: „Am luat bătaie cu mătura la prima oră”
  10. Distrează-te gratuit pe internet: iată cum!