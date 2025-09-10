Filmul „Jaful Secolului” reprezintă România la Oscar 2026: comedie cu subiecte sensibile

Oricare dintre cele trei filme ar putea obţine premiul pentru cel mai bun film, potrivit experţilor de la Oscaruri FOTO Pixabay

Filmul „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai după un scenariu semnat de Cristian Mungiu, a fost ales drept propunerea României pentru premiile Oscar din 2026, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”. Povestea, inspirată dintr-un furt spectaculos petrecut în Europa, va ajunge pe marile ecrane românești începând cu 23 septembrie.

Producția a atras deja atenția în marile competiții de film. Printre trofeele câștigate se numără Marele Premiu la Festivalul de la Varșovia, distincția pentru Cea mai bună Actriță la Tokyo (obținută de Anamaria Vartolomei), Balkan Film Award la Sofia și Premiul Publicului la Festivalul de la Shanghai.

„Mă bucură această nominalizare la Oscar pentru Jaful Secolului din partea României, care vine să confirme reacțiile foarte bune pe care filmul le-a primit de la public în proiecțiile de avanpremieră”, a transmis Cristian Mungiu, potrivit Libertatea, care semnează atât scenariul, cât și producția.

Acesta a precizat că filmul a fost gândit în primul rând pentru public, nu pentru circuitul festivalier: „E în mod asumat un film nu pentru festivaluri, ci pentru spectatori, așa că nominalizarea la un premiu care recompensează de regulă filme cu impact la public e cea mai potrivită. Desigur, nu ne așteptăm să luăm Oscarul. Premiul nostru cel mare ar fi ca filmul să fie apreciat de spectatorii de acasă. E până la urmă un film despre ‘noi și ‘ei, în contextul în care milioane de români trăiesc cu frustrarea de a fi considerați cetățeni de mâna a doua în țările în care s-au stabilit.”

„Jaful Secolului” are la bază un eveniment real din 2012, când o bandă de români a sustras dintr-un muzeu din Olanda tablouri de valoare inestimabilă, semnate de mari maeștri ai picturii. O parte dintre opere ar fi fost distruse ulterior în România, în circumstanțe controversate. Despre acest episod, Mungiu spune: „Cum a fost posibil, în ce circumstanțe, ce se află dincolo de această întâmplare? Prin ce este ea relevantă pentru locul în care trăim, de ce merită povestită, dincolo de spectaculozitatea – dar și de grotescul ei? În contextul României de astăzi și al raportului nostru ambiguu și înșelător cu Occidentul, cred că Jaful Secolului este un bun punct de plecare pentru o discuție mai profundă și mai sinceră despre societatea din care facem parte.”

Cristian Mungiu, considerat unul dintre reprezentanții de marcă ai Noului Val românesc, are o carieră impresionantă. Regizorul originar din Iași a intrat în istoria cinematografiei prin câștigarea Palme d’Or-ului la Cannes în 2007, cu pelicula „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”. De-a lungul timpului, a fost recompensat și cu alte distincții importante la același festival, precum premiul pentru scenariu și cel pentru regie. În creațiile sale, printre care „Occident”, „După dealuri”, „Bacalaureat” și „R.M.N.”, Mungiu abordează teme sensibile și provocatoare, continuând aceeași direcție și în „Jaful Secolului”.

