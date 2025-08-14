Jaguar Land Rover recheamă peste 121.000 de mașini în Statele Unite, din cauza unor defecțiuni. „Siguranța clienților este prioritatea noastră”. Modelele afectate

Autor: Maria Popa
Joi, 14 August 2025, ora 08:12
292 citiri
Mașină FOTO: Pixabay

Jaguar Land Rover (JLR), companie deținută de Tata Motors, va rechema peste 121.500 de vehicule în Statele Unite, după ce Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a identificat un defect care poate provoca fisurarea articulațiilor suspensiei față, transmite Reuters.

Modelele afectate sunt Range Rover și Range Rover Sport, produse între 1 octombrie 2014 și 10 noiembrie 2017 la uzina din Solihull, Marea Britanie.

Potrivit documentelor depuse la NHTSA, problema apare la articulația superioară a knuckle-ului din suspensia față, care se poate crăpa în timp. În cazuri extreme, brațul superior al suspensiei se poate desprinde, reducând controlul asupra direcției și crescând riscul de accident. Autoritatea americană a început investigațiile în iunie 2025, după mai multe rapoarte privind fisuri apărute la aceste componente.

Remedierea presupune inspectarea pieselor afectate. Dacă nu există fisuri, se va instala un suport de fixare suplimentar atunci când acesta devine disponibil. Dacă sunt detectate defecte sau suportul nu este încă disponibil, articulațiile vor fi înlocuite complet, fără costuri pentru proprietari.

Dealerii vor fi informați cel târziu pe 19 august, iar notificările către clienți vor fi trimise până la 30 septembrie 2025.

Acțiunea actuală extinde o campanie de rechemare anterioară (24V-840) și face parte dintr-un efort mai amplu al producătorului de a preveni incidentele cauzate de defecte structurale.

„Siguranța clienților este prioritatea noastră”

”Siguranța clienților noștri este prioritatea noastră, iar acest program de rechemare este o măsură preventivă importantă”, au transmis reprezentanții Jaguar Land Rover.

Retragerea survine într-o perioadă de tranziție pentru companie, care se confruntă cu provocări pe piața globală și cu schimbări în conducere. Noul CEO, PB Balaji, va prelua funcția în decembrie 2025, într-un moment în care JLR încearcă să își consolideze reputația și să răspundă exigențelor autorităților de reglementare din mai multe piețe.

