Jaguar pune un indian ca șef, în locul managerului care a încercat un rebranding „woke” dezastruos al legendarei mărci sportive britanice. Trump râde copios de firmă

Pentru prima oară în istorie, Jaguar va fi condusă de un indian. Compania-mamă Tata Motors a decis să intervină după ce precedentul șef, un britanic, a aruncat la gunoi toată istoria sportivă a mărcii, inclusiv sigla cu jaguarul care sare și motoarele cu combustie internă, ca să transforme Jaguar într-o companie 100% electrică. Rebrandingul „woke” a distrus credibilitatea, reputația și vânzările companiei.

PB Balaji, directorul financiar al Tata Motors, va deveni noul CEO al Jaguar, începând cu luna noiembrie. El este primul indian care va conduce firma britanică renumită pentru mașinile sale sport. El îi va lua locul lui Adrian Mardell, care a anunțat săptămâna trecută că se pensionează. Sub conducerea lui, Jaguar a încercat o schimbare la față care s-a dovedit dezastruoasă - un logo nou, o linie de mașini 100%, prefigurată de conceptul Type 00 și o campanie publicitară „woke”, ironizată puternic online.

Furtuna de critici provocată de Jaguar cu încercarea de reinventare s-a văzut în vânzări. În aprilie 2025, în Europa, s-au vândut doar 49 de mașini Jaguar, cu 97,5% mai puține decât în aceeași perioadă a anului 2024. În mai, vânzările au scăzut cu 93,6%, potrivit Asociației Producătorilor Europeni de Automobile. Potrivit Jaguar, controversele au fost bune pentru că a crescut notorietatea mărcii în rândul publicului.

Nu este clar deocamdată dacă noul șef va continua schimbarea de imagine sau va reseta totul și va întoarce Jaguar la mașini sport și mașini de lux.

Donald Trump nu a așteptat să vadă și s-a apucat să râdă de Jaguar pe Truth Social. „Jaguar a făcut o prostie, o reclamă complet WOKE, CARE A FOST UN DEZASTRU TOTAL. Cine mai vrea să cumpere un Jaguar după acea reclamă rușinoasă?” se întreabă Donald Trump, care a pus în antiteză performanța companiei britanice cu succesul brandului american de haine American Eagle, a cărui valoare de piață a crescut vertiginos după ce a făcut o reclamă cu actrița Sydney Sweeney și un Mustang clasic.

I think Sydney Sweeney looks great in these jeans. Very on trend for this fall too. As far as the play on words, she also has great genes. She’s beautiful and has a great body. American Eagle ad department did nothing wrong and neither did she. The jeans have sold out.… pic.twitter.com/uvtBb3dwHt