Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare. Fostul președinte al Braziliei risca până la 40 de ani pentru tentativă de lovitură de stat

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, care risca până la 40 de ani în spatele gratiilor pentru tentativa de lovitură de stat, a fost condamnat joi, 11 septembrie, iar magistrații Curții Supreme au stabilit o pedeapsă de 27 de ani și 3 luni. Fostul lider de extremă dreapta, apropiat al lui Trump, își proclamă nevinovăția, dar este arestat la domiciliu pentru suspiciuni de obstrucționare a procesului.

Al cincilea și ultimul magistrat al Curții Supreme care și-a exprimat decizia, Cristiano Zanin, a considerat că fostul șef al statului a participat la o „organizație criminală armată”, ceea ce a făcut ca, în final, patru judecători din cinci să decidă în favoarea unei condamnări la Curtea Supremă Federală.

Jair Bolsonaro a fost găsit vinovat de a fi fost șeful unei „organizații criminale” care a conspirat pentru a-și asigura „menținerea autoritară la putere” în ciuda înfrângerii sale în fața actualului președinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, la alegerile din 2022.

Fostul președinte brazilian, care își proclamă nevinovăția, riscă peste 40 de ani de închisoare.

Ineligibil până în 2030 și plasat în arest la domiciliu în Brasilia de la începutul lunii august pentru suspiciuni de obstrucționare a procesului său, Jair Bolsonaro nu a fost prezent la audieri, din motive de sănătate, potrivit apărării sale. Un jurnalist al Agenției France-Presse (AFP) l-a zărit joi dimineață în grădina sa, îmbrăcat într-un tricou polo verde și pantaloni închiși la culoare, în compania unui apropiat.

„Ei numesc asta proces, când toată lumea știa rezultatul înainte chiar să înceapă”, a reacționat pe rețeaua X fiul cel mare al fostului președinte, Flavio Bolsonaro, care a denunțat o „persecuție supremă”.

Polarizarea Braziliei în cazul Bolsonaro

Procesul a divizat puternic o opinie publică extrem de polarizată, inclusiv în capitală. Cazul Bolsonaro este, de asemenea, la originea unei crize fără precedent între prima putere din America Latină și Statele Unite.

Donald Trump a calificat rapid această condamnare ca fiind „foarte surprinzătoare”. „Seamănă foarte mult cu ceea ce au încercat să facă cu mine”, a acuzat președintele american într-o discuție cu presa, referindu-se la propriile sale probleme judiciare din trecut. „L-am cunoscut ca președinte al Braziliei. Era un om bun”, a adăugat Donald Trump.

Denunțând de mult timp o „vânătoare de vrăjitoare” împotriva aliatului său de extremă dreaptă, președintele republican a impus o suprataxă punitivă de 50% asupra unei părți importante din exporturile braziliene. Statele Unite au anulat, de asemenea, vizele mai multor judecători ai Curții Supreme Federale din Brazilia și au impus sancțiuni financiare unuia dintre ei, Alexandre de Moraes, raportorul procesului Bolsonaro.

Doar unul din 5 judecători a votat pentru achitare

Judecătorul Moraes a fost primul care a votat marți pentru condamnarea fostului președinte, afirmând că Brazilia „era pe punctul de a redeveni o dictatură” în timpul presupusului puci eșuat.

Fostul ministru al justiției al lui Lula, Flavio Dino, a votat și el pentru condamnare, considerând că infracțiunile judecate „nu sunt susceptibile de amnistie”. Este un avertisment remarcat în contextul în care curentul conservator încearcă să obțină aprobarea Parlamentului pentru o lege de amnistie în beneficiul liderului său.

Având deja în vedere posibile recursuri împotriva unei condamnări, tabăra fostului șef de stat a salutat miercuri votul celui de-al treilea magistrat, Luiz Fux. După o demonstrație de peste unsprezece ore, acesta a fost singurul care a votat pentru achitarea lui Bolsonaro. El a demontat dosarul, a denunțat lipsa probelor și a susținut că menționat complot nu a depășit niciodată „faza pregătitoare”.

Argumentul a provocat furia lui Lula, care a declarat pentru publicația locală Band că „Bolsonaro a încercat să conducă o lovitură de stat în această țară” și „există zeci, sute de dovezi” în acest sens.

Jair Bolsonaro a fost judecat împreună cu șapte foști colaboratori apropiați, printre care mai mulți foști miniștri și generali.

Este pentru prima dată când un fost șef de stat trebuie să răspundă pentru astfel de acuzații, într-o țară încă bântuită de amintirea dictaturii militare (1964-1985).

