Fostul președinte brazilian, Jair Bolsonaro, judecat pentru tentativă de lovitură de stat, nu vrea să mănânce și are crize de vărsături

Autor: Grigore Dobritoiu
Sambata, 30 August 2025, ora 11:51
335 citiri
Bolsonaro, „Trump-ul Braziliei”, acuzat că a plănuit o lovitură de stat FOTO Facebook /Jair Messias Bolsonaro

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro nu vrea să mănânce și continuă să sufere de vomă, anunță Carlos Bolsonaro, fiul acestuia, cu câteva zile înaintea încheierii procesului în care este judecat cu privire la tentativă de lovitură de stat, în care riscă până la 40 de ani de închisoare, relatează AFP.

”Bătrânul este slăbit. Nu vrea să mănânce și continuă să sufere de crize interminabile de sughiț și vărsături. Este foarte dureros să vezi toate aceste lucruri”, scrie pe X al doilea dintre cei cinci copii ai fostului șef de stat.

Fostul președinte de extremă dreapta (2019-2022), în vârstă de 70 de ani, urmează să-și afle pedeapsa în acest proces după cinci zile de audieri, în perioada 2-12 septembrie.

El riscă aproximativ 40 de ani de închisoare, după ce a fost acuzat de faptul că a conspirat în vederea unei ”rămâneri autoritariste la putere”, în pofida victoriei actualului președinte de stânga Luiz Inácio Lula da Silva în alegerile prezidențiale din 2022.

Plasat în arest la domiciliu de o lună, supravegheat și echipat cu o brățară electronică, el a stabilit să urmărească de acasă epilogul procesului în care este judecat, transmis în direct, potrivit anturajului său.

El a suferit de sughiț și vomă în iulie, simptome ale unor noi probleme digestive, legate de înjunghierea sa în stomac în 2018, la un miting electoral.

Din cauza acestei crize, a fost supus în august unor examene medicale care au arătat că a suferit recent două pneumonii.

În aprilie, el a fost supus unei îndelungate intervenții chirurgicale, în urma unei obstrucții intestinale, una dintre numeroasele operații la care a fost supus după ce a fost înjunghiat.

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

