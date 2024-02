Cel mai bun fotbalist brazilian din România are o pasiune neobișnuită

Petrolistul Jair Tavares, aflat la al doilea sezon în Superliga României, este socotit cel mai bun brazilian din campionatul intern.

Are șase goluri și cinci pase decisive în această ediție și a jucat în toate cele 27 de meciuri ale Petrolului, lipsind doar două minute de pe teren.

În vârstă de 29 de ani, Jair are o pasiune mai puțin obișnuită printre fotbaliști, pasiune pe care vrea să o materializeze într-o meserie, după ce va agăța ghetele în cui.

Mijlocașul vrea să devină biolog marin și face cursuri intense în acest sens. „Învăț despre biologia marină, este pasiunea mea în afara fotbalului. Acasă, stau și studiez pe internet, am cursuri online, învăț despre rechini. De mic am fost fascinat de aceste animale. Eram curios de ce atacă, așa că am decis să învăț despre ele și totul s-a transformat într-o pasiune incredibilă. După ce termin cu fotbalul, intenționez să continui cu biologia, mă voi îndrepta către acest domeniu, care îmi place mult”, a declarat Jair într-un interviu pentru Superliga Magazin, conform prosport.ro.

• 61 de meciuri și 9 goluri are Jair Tavares Silva în Superliga României