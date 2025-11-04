”Un adevărat gunoi uman!” Unul dintre cele mai așteptate meciuri de box a fost anulat

YouTuber-ul Jake Paul a decis să anuleze meciul împotriva boxerului Gervonta Davis, programat pentru 14 noiembrie la Miami, din cauza acuzaţiilor de violenţă domestică aduse acestuia.

Un comunicat al companiei de promovare a lui Jake Paul, MVP, şi al Netflix anunţă anularea meciului programat pentru 14 noiembrie la Miami.

Jake Paul a anunţat el însuşi vestea într-un mesaj virulent pe reţelele sale sociale. „Gervonta Davis este un adevărat gunoi uman”, a scris el. „A lucra cu el este un coşmar absolut. Lipsa lui de profesionalism, cererile lui absurde, întârzierile lui constante la filmări...Ca să nu mai vorbim de numeroasele lui arestări, acuzaţii şi procese judiciare. A-l susţine pe acest om înseamnă a aproba cel mai grav păcat pe care îl poate comite un om.”

„Nu am vrut să-i ofer acestui agresor de femei o platformă pentru a-şi spori popularitatea şi veniturile”, a adăugat el. „Compania mea apără drepturile femeilor. Cer scuze tuturor celor implicaţi, în special luptătorilor din preliminarii, echipei mele de la MVP şi întregii echipe care a lucrat fără încetare pentru a pregăti acest meci. Au sacrificat timpul petrecut cu cei dragi şi cu copiii lor doar pentru ca acest idiot să-şi piardă din nou minţile. Este înfricoşător să vezi indivizi atât de răi ajungând în vârful culturii şi sportului, şi chiar în funcţii de putere. Sper că, în viitor, veţi şti să priviţi dincolo de hainele lui de stradă ieftine şi veţi căuta ceva mai profund de admirat la el. În ceea ce mă priveşte, ca întotdeauna, trec la următorul. Oricine. Oricând. Oriunde.”

Sâmbătă, MVP a publicat un alt comunicat în care explica că va deschide „o anchetă” şi „condamnă orice formă de violenţă” după ce a luat cunoştinţă de acuzaţiile aduse împotriva lui Davis. Gervonta Davis, campionul WBA neînvins în vârstă de 30 de ani, este vizat din 30 octombrie de o plângere pentru „violenţă, violenţă agravată, detenţie arbitrară, răpire şi suferinţe mentale provocate intenţionat” depusă de o iubită cu care se întâlneşte de 5 luni. Reclamanta îl acuză pe Davis că s-a prezentat la locul ei de muncă în 27 octombrie, pentru a o „prinde”, a ”târî-o până în parcare”, înainte de a o „împinge” şi a o „strânge de gât”.

Boxerul american a fost arestat de mai multe ori pentru violenţă în ultimii ani. Acuzaţiile de violenţă domestică au fost abandonate în august: Davis a fost acuzat de agresiune asupra fostei sale iubite şi mamei copiilor săi.

