Decizia radicală a primului fotbalist de top care și-a declarat public homosexualitatea

Autor: Teodor Serban
Vineri, 22 August 2025, ora 12:05
457 citiri
Decizia radicală a primului fotbalist de top care și-a declarat public homosexualitatea
Jakub Jankto FOTO X Ascoli

În februarie 2023, Jakub Jankto devenea primul jucător internaţional în activitate care îşi declara public homosexualitatea. Mijlocaşul ceh în vârstă de 29 de ani şi-a anunţat joi retragerea din fotbal, din cauza unei accidentări grave la gleznă, informează L'Equipe.

Format la Slavia Praga, Jakub Jankto şi-a petrecut aproape toată cariera în Italia (la Udinese, Ascoli, Sampdoria şi, în final, la Cagliari), cu perioade scurte la Getafe şi Sparta Praga.

Mijlocaşul ceh (45 de selecţii, 4 goluri) a fost afectat de o accidentare recurentă la gleznă, unde ligamentele sunt deteriorate.

Distanţa faţă de fiul său, care locuieşte la Praga, a contribuit, de asemenea, la decizia sa de a se retrage definitiv.

În februarie 2023, jucătorul a publicat un mesaj pe reţelele sociale pentru a-şi face publică homosexualitatea: „Bună ziua, mă numesc Jakub Jankto, ca toată lumea, am punctele mele forte şi slăbiciunile mele, am o familie, am prieteni, am o meserie pe care am practicat-o în cel mai bun mod posibil, timp de ani de zile, cu seriozitate, profesionalism şi pasiune. Ca toată lumea, şi eu vreau să-mi trăiesc viaţa în pace, fără teamă, fără prejudecăţi, fără violenţă, ci cu dragoste. Sunt homosexual şi nu mai vreau să mă ascund".

