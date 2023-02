Un fotbalist cu 45 de selecții la națională a recunoscut că este gay: "Vreau și eu să-mi trăiesc viața în libertate"

Internaționalul ceh Jakub Jankto a făcut public faptul că este homosexual, într-o declarație pe rețelele de socializare.

Fundașul în vârstă de 27 de ani a spus "Nu mai vreau să mă ascund", adresându-se fanilor într-un videoclip emoționant.

Jankto, care joacă sub formă de împrumut la Sparta Praga de la Getafe, a devenit al treilea fotbalist activ de valoare, care face public faptul că este homosexual. El îi urmează Josh Cavallo, fundașul lui Adelaide United, și Jake Daniels, atacantul lui Blackpool.

Publicând o declarație video pe Twitter, Jankto a spus: "Bună, sunt Jakub Jankto. La fel ca toată lumea, am punctele mele forte, am punctele mele slabe. Am o familie, am prietenii mei.

Am o meserie pe care o fac cât de bine pot de ani de zile cu seriozitate, profesionalism și pasiune. Ca toată lumea, vreau și eu să-mi trăiesc viața în libertate, fără temeri, fără prejudecăți, fără violență și cu dragoste.Sunt homosexual și nu mai vreau să mă ascund".

Jankto a mai jucat la Udinese, Ascoli și Sampdoria. El are 45 de meciuri și 4 goluri la naționala Cehiei.

