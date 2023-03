Internaționalul ceh Jakub Jankto a făcut recent public faptul că este homosexual, într-o declarație pe rețelele de socializare. "Nu mai vreau să mă ascund", le-a spus el fanilor într-un videoclip emoționant.

Jankto, care joacă sub formă de împrumut la Sparta Praga de la Getafe, a devenit al treilea fotbalist activ de valoare, care face public faptul că este homosexual. El îi urmează lui Josh Cavallo, fundașul lui Adelaide United, și lui Jake Daniels, atacantul lui Blackpool.

„Eram adolescent, aveam 14 sau 15 ani. Atunci am simțit ceva diferit. Am încercat să am relații cu femei, dar nu au mers. Nu voiam să continui așa toată viața, numai o viață avem. Am hotărât că totul se poate soluționa așa cum am făcut-o. Acum mă simt liber", a precizat acum Jankto, pentru ziarul spaniol Marca.

„Nevasta mea Marketa a fost surprinsă. Nu e ceva așteptat când anunți un asemenea lucru după 26 de ani. Copilului nostru i-a fost dificil. Însă m-am înțeles cu Marketa să facem totul pentru băiat”, a completat fotbalistul.

Jankto are 45 de meciuri și 4 goluri la naționala Cehiei.

Ads