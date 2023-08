Căpitanul unei forțe din Premier League, implicat într-o bătaie stradală. Imagini șocante VIDEO

Jamaal Lascelles (29 de ani), căpitanul echipei Newcastle, a fost filmat în timp ce se bătea la ieşirea dintr-un club de noapte, duminică dimineaţa.

Jucătorul ar fi sărit în apărarea fratelui său, care fusese atacat, înainte de a fi atacat la rândul său de un grup format din şase până la opt persoane.

Poliţia a fost chemată la faţa locului şi a demarat o anchetă pentru a stabili motivele scenelor violente, care au fost filmate de martori şi postate pe reţelele de socializare.

Potrivit primelor informaţii, Lascelles se pregătea să părăsească clubul de noapte în compania unui prieten şi a fratelui său, când acesta din urmă, în vârstă de 19 ani, a fost lovit cu cotul. Jucătorul l-a împins apoi pe agresor înainte de a fi atacat de "o bandă de şase-opt bărbaţi". El a scăpat la limită de o sticlă de vodcă aruncată în el, dar a primit numeroase lovituri. Fratele său a fost lovit în faţă, în timp ce prietenul său şi-ar fi pierdut cunoştinţa după ce a fost lovit cu piciorul în cap.

De asemenea, grupul l-ar fi ameninţat pe Lascelles că îl va împuşca. Potrivit Daily Mail, Lascelles a ţinut un bărbat la pământ înainte de a le cere tuturor să se calmeze. El ar fi fost apoi lovit cu pumnul în faţă înainte de a riposta, după cum par să arate imaginile video de pe reţelele de socializare. Grupul de bărbaţi a fugit înainte de sosirea poliţiei, care nu a făcut nicio arestare.

#NUFC club-captain Jamal Lascelles caught in a devastating brawl Sunday evening. The star defender is video’d wearing a black T-shirt and green gilet.

NUFC have refused to comment on this. ⚫️⚪️ pic.twitter.com/KDPmJ99wfU