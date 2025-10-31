Uraganul Melissa devastează Jamaica. 19 morți și distrugeri fără precedent în ultimii 90 de ani FOTO/VIDEO

Uraganul Melissa a provocat 19 decese în Jamaica, a anunţat joi, 30 octombrie, ministrul Informaţiilor, Dana Morris Dixon, citată de presa locală.

„Bilanţul confirmat este acum de 19 morţi”, dintre care nouă în extremitatea vestică a insulei, a declarat ministrul, în timp ce, în Haiti, autorităţile au raportat cel puţin 30 de morţi.

Helicopter view of St Elizabeth in Jamaica showing the damage caused by hurricane Melissa 🥺pic.twitter.com/Qe3BFpcsj5 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 29, 2025

Uraganul Melissa a fost cel mai puternic care a atins uscatul în ultimii 90 de ani, când a lovit Jamaica marţi, ca uragan de categoria 5, cea mai înaltă pe scara Saffir-Simpson, cu rafale de vânt de aproximativ 300 km/h.

„DEVASTARE”, titra prima pagină a ziarului Jamaica Observer de joi.

Melissa a fost al treilea uragan ca intensitate înregistrat în Caraibe, precum şi cel mai lent, ceea ce l-a făcut deosebit de distructiv, conform AccuWeather.

Pray For Jamaica! 🙏🏼😢 Ads From paradise to devastation, Black River, Jamaica, before and after Hurricane Melissa. An entire town reshaped in just hours by Mother Nature. pic.twitter.com/XjaTnWdbqH — DK🇺🇸🦅🇺🇸 (@1Nicdar) October 30, 2025

În arhipelagul Bahamas, guvernul a evacuat cu avionul aproape 1.500 de persoane pe măsură ce furtuna se apropia, în ceea ce a numit una dintre cele mai mari operaţiuni de evacuare.

Serviciul american de prognoză meteorologică AccuWeather a estimat că Melissa ar putea provoca pagube şi pierderi economice în valoare de 22 de miliarde de dolari, iar reconstrucţia ar putea dura un deceniu sau mai mult.

