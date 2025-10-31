Uraganul Melissa devastează Jamaica. 19 morți și distrugeri fără precedent în ultimii 90 de ani FOTO/VIDEO

Autor: Andreea Deaconescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 07:33
351 citiri
Uraganul Melissa devastează Jamaica. 19 morți și distrugeri fără precedent în ultimii 90 de ani FOTO/VIDEO
Distrugeri produse de uraganul Melissa FOTO: Captură video/X/@GMB

Uraganul Melissa a provocat 19 decese în Jamaica, a anunţat joi, 30 octombrie, ministrul Informaţiilor, Dana Morris Dixon, citată de presa locală.

„Bilanţul confirmat este acum de 19 morţi”, dintre care nouă în extremitatea vestică a insulei, a declarat ministrul, în timp ce, în Haiti, autorităţile au raportat cel puţin 30 de morţi.

Uraganul Melissa a fost cel mai puternic care a atins uscatul în ultimii 90 de ani, când a lovit Jamaica marţi, ca uragan de categoria 5, cea mai înaltă pe scara Saffir-Simpson, cu rafale de vânt de aproximativ 300 km/h.

„DEVASTARE”, titra prima pagină a ziarului Jamaica Observer de joi.

Melissa a fost al treilea uragan ca intensitate înregistrat în Caraibe, precum şi cel mai lent, ceea ce l-a făcut deosebit de distructiv, conform AccuWeather.

În arhipelagul Bahamas, guvernul a evacuat cu avionul aproape 1.500 de persoane pe măsură ce furtuna se apropia, în ceea ce a numit una dintre cele mai mari operaţiuni de evacuare.

Serviciul american de prognoză meteorologică AccuWeather a estimat că Melissa ar putea provoca pagube şi pierderi economice în valoare de 22 de miliarde de dolari, iar reconstrucţia ar putea dura un deceniu sau mai mult.

Uraganul Melissa a lovit Jamaica. Pagube majore la spitale, locuințe și infrastructură. „Este o situaţie catastrofală" FOTO/VIDEO
Uraganul Melissa a lovit Jamaica. Pagube majore la spitale, locuințe și infrastructură. „Este o situaţie catastrofală” FOTO/VIDEO
Uraganul Melissa s-a îndreptat spre al doilea oraş ca mărime din Cuba cu forţa unei puternice furtuni de categoria 4, la câteva ore după ce a lovit Jamaica, vecina sa, fiind cel mai puternic...
Atenționare pentru românii care călătoresc în Jamaica. Fenomene extreme cauzate de Uraganul Melissa
Atenționare pentru românii care călătoresc în Jamaica. Fenomene extreme cauzate de Uraganul Melissa
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Jamaica în legătură cu faptul că autorităţile...
