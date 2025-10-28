„Furtuna secolului”. Jamaica, în faţa celui mai puternic uragan din istoria sa

Jamaica trăieşte ore de tensiune şi teamă, în aşteptarea uraganului Melissa, considerat cel mai violent fenomen meteorologic care a ameninţat vreodată insula. Cu rafale ce depăşesc 270 de kilometri pe oră şi ploi torenţiale care pot aduce peste o tonă de apă pe metru pătrat, uraganul de categoria 5 ar putea provoca pagube fără precedent.

„Nu vă aventuraţi în afara adăpostului vostru sigur”, a avertizat luni, 28 octombrie, Centrul American pentru Uragane (NHC), în timp ce autorităţile jamaicane îi îndeamnă pe locuitori să evacueze zonele vulnerabile înainte ca situaţia să scape de sub control. „Plecaţi astăzi, deoarece condiţiile se vor deteriora”, a transmis ministrul Dana Morris Dixon, încercând să convingă oamenii să nu îşi rişte viaţa.

Deplasarea lentă a uraganului îi va amplifica efectele

Melissa se deplasează lent, cu doar 6 kilometri pe oră, un ritm care amplifică efectele distructive ale furtunii. Uraganul urmează să atingă uscatul în noaptea de luni spre marţi sau marţi dimineaţă, înainte de a se îndrepta spre sud-estul Cubei şi Bahamas. Epicentrul fenomenului s-a format în Caraibe, afectând deja Haiti şi Republica Dominicană, unde s-au înregistrat cel puţin patru morţi şi un dispărut.

Autorităţile au anunţat închiderea aeroportului internaţional Norman Manley din Kingston şi suspendarea activităţii porturilor maritime. Prim-ministrul Andrew Holness a declarat că se aşteaptă la distrugeri masive şi a cerut sprijin internaţional. „Nu cred că vreo infrastructură din această regiune ar putea rezista unui uragan de categoria 5”, a spus el. La câteva ore după ce a ordonat evacuarea obligatorie a unor zone din sudul ţării, inclusiv a oraşului istoric Port Royal, Holness a făcut apel la calm, dar şi la responsabilitate.

În ciuda avertismentelor, o parte dintre locuitori refuză să îşi părăsească locuinţele, de teama jafurilor. Autorităţile au avertizat şi asupra răspândirii pe reţelele sociale a unor imagini false, generate de inteligenţa artificială, care pot induce panică.

Directorul NHC, Michael Brennan, a avertizat că precipitaţiile vor fi „catastrofale”, iar alunecările de teren ar putea izola comunităţi întregi. „Locuitorii trebuie să se afle într-un loc sigur şi să se pregătească să rămână acolo toată noaptea şi o mare parte a zilei de marţi”, a transmis acesta, menţionând şi riscul unor pene prelungite de curent şi de comunicaţii.

Uraganul Melissa se distinge nu doar prin forţa vânturilor, ci şi prin modul în care s-a format. În doar 24 de ore, a trecut de la o furtună tropicală la un uragan de categoria 5, alimentat de apele anormal de calde ale Mării Caraibilor, mai ridicate cu 1,4 grade Celsius faţă de media multianuală. Potrivit organizaţiei Climate Central, această încălzire a devenit de cel puţin 500 de ori mai probabilă din cauza schimbărilor climatice.

Furtunile vor apărea tot mai frecvent

Specialiştii atrag atenţia că astfel de furtuni, extrem de puternice şi totodată lente, apar tot mai frecvent. „Este o situaţie puţin înfricoşătoare”, a mărturisit Jill Trepanier, expertă în climatologia uraganelor la Universitatea de Stat din Louisiana. Ea explică faptul că Melissa s-a intensificat în timp ce stagna deasupra unor ape atât de calde încât nu a mai avut loc răcirea care, în mod normal, slăbeşte astfel de sisteme.

„Poate fi vorba de valuri de furtună prelungite. Poate fi vorba de precipitaţii abundente pe o perioadă îndelungată, iar bazinul hidrografic nu poate suporta acest lucru. Poate fi vorba de viteze extreme ale vântului pe o perioadă lungă de timp. Majoritatea infrastructurilor nu pot suporta acest lucru”, a explicat cercetătoarea.

Uraganul Gilbert, care a ucis 40 de persoane în 1988, rămâne o amintire dureroasă pentru Jamaica, însă Melissa ameninţă să depăşească acel dezastru. Experţii estimează că între 25 şi 50% din cantitatea de precipitaţii din timpul furtunii este amplificată de efectele încălzirii globale.

James Kossin, fost climatolog al NOAA, a explicat că numărul furtunilor stagnante este în creştere şi că fenomenul ar putea fi legat de „amplificarea arctică”, procesul prin care diferenţa de temperatură dintre latitudinile joase şi cele înalte se reduce, slăbind curenţii de aer care, în mod normal, pun în mişcare uraganele.

