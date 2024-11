Un mare actor, idolul adolescenților din întreaga lume, suferă de cancer: „M-am confruntat în privat cu acest diagnostic”

James Van Der Beek a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că suferă de cancer. Știrea a venit ca un trăsnet pentru fani, mai ales că este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, dar și idolul multor generații de adolescenți.

James Van Der Beek suferă de cancer

În vârstă de 47 de ani, James Van Der Beek, cunoscut pentru rolul jucat în serialul serialului "Dawson's Creek", are șase copii, iar viața i-a fost dată peste cap după ce a aflat că suferă de cancer.

Actorul își dorea să facă anunțul public prin revista People, însă alți jurnaliști au aflat de diagnosticul său, așa că a făcut o postare pe social media.

James Van Der Beek ar fi vrut să împărtășească această veste nefastă prin intermediul publicației străine pentru ca mesajul lui să ajungă la mai mulți oameni, pentru ca cei care citeau știrea să conștientizeze că sănătatea este importantă și că este improtant să-și facă analize medicale.

Până la urmă, actorul a anunțat pe social media că suferă de cancer colorectal, însă urmează un tratament și speră să se facă bine.

„Este cancer… În fiecare an, circa 2 miliarde de oameni din întreaga lume primesc acest diagnostic. Și eu sunt unul dintre ei. Nu există un ghid despre cum să anunți aceste lucruri, dar planificasem să vorbesc pe larg cu revista People la un moment dat… pentru a crește nivelul de conștientizare și a-mi spune povestea în termenii mei. Dar acest plan a trebuit să fie modificat dis-de-dimineață, când am aflat că un tabloid urma să publice o știre. Până acum am gestionat totul în mod privat, primind tratament și concentrându-mă mai mult ca niciodată asupra sănătății mele generale. Sunt într-un loc bun și mă simt puternic. A fost o adevărată inițiere și vă voi spune mai multe când voi fi pregătit.

Îmi cer scuze tuturor celor din viața mea cărora am plănuit să le spun eu însumi. Nimic din acest proces nu a decurs conform planului meu… Dar ne adaptăm, luând fiecare surpriză ca pe un semn, care ne îndrumă spre un destin mai mare decât am fi descoperit fără intervenție divină. Vă rog să știți că eu și familia mea apreciem profund toată dragostea și sprijinul”, a scris actorul într-o postare ulterioară pe Instagram.

„Am cancer colorectal, m-am confruntat în privat cu acest diagnostic şi am luat măsuri pentru a rezolva problema, cu sprijinul familiei mele incredibile. Există motive de optimism şi mă simt bine.”, a declarat James Van Der Beek pentru revista People.

Cine este James Van Der Beek?

James Van Der Beek este un actor american cunoscut în principal pentru rolul său ca Dawson Leery în serialul de televiziune "Dawson's Creek", care a fost difuzat între anii 1998 și 2003. Serialul a fost extrem de popular în anii '90 și începutul anilor 2000 și i-a adus faima lui Van Der Beek.

Pe lângă "Dawson's Creek", Van Der Beek a avut roluri în diverse filme și seriale TV, printre care "Varsity Blues" (1999), unde a interpretat rolul principal, și "The Rules of Attraction" (2002), bazat pe romanul omonim scris de Bret Easton Ellis. De asemenea, a avut apariții în seriale precum "How I Met Your Mother", "Don't Trust the B---- in Apartment 23", și "CSI: Cyber".

James Van Der Beek s-a născut pe 8 martie 1977 în Cheshire, Connecticut. În afara carierei sale actoricești, este și scenarist și producător. A continuat să fie activ în industria entertainment-ului, adaptându-se și la noi formate, inclusiv participând în emisiuni de reality și competiții de dans precum "Dancing with the Stars".

