NASA face un anunț de senzație: El poate vedea în timp VIDEO

Agenția Spațială americană NASA, care este gata să înceapă o nouă eră a observării universului și a descifrării multor mistere ale cosmosului, a anunțat că dispune de un ochi ”magic” care poate vedea în timp și peste 2.000 de culori în infraroșu. Acest instrument se numește NIRISS și se găsește la bordul telescopului James Webb, care va transmite în curând imagini de la 1,5 milioane de kilometri de Pământ.

Spectograful NIRISS poate vedea în timp evenimente din trecut, din urmă cu aproximativ 100 – 250 de milioane de ani după Big Bang, care s-a petrecut acum 13,7 miliarde de ani, potrivit Mirage News.

Unul dintre cele patru instrumente științifice de la bordul telescopului spațial James Webb, cunoscut sub numele de NIRISS (Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph) și-a încheiat pregătirile post-lansare și este gata pentru a trimite informații pe Pământ.

Descoperire NASA uluitoare pe Marte: Poligoane extraterestre găsite pe suprafața planetei VIDEO

Instrumentul NIRISS dispune de un modul denumit SOSS, care este un ansamblu de prisme specializate, care dispersează lumina unei surse cosmice pentru a crea trei spectre distincte, dezvăluind nuanțele a peste 2.000 de culori în infraroșu colectate simultan într-o singura observație.

Ads

”Sunt atât de încântat și emoționat să cred că am ajuns la sfârșitul acestei călătorii de două decenii a contribuției Canadei la misiunea NASA. Toate cele patru moduri ale NIRISS nu numai că sunt gata, dar instrumentul în ansamblu are performanțe semnificativ mai bine decât am prezis.

Descoperire epocală, o nouă stare a materiei: Șoc uriaș pentru lumea fizicii VIDEO

Mă ciupesc la gândul că suntem la doar câteva zile distanță de începerea operațiunilor științifice și, în special, la NIRISS care va cerceta primele atmosfere ale exoplanetelor”, a spus Rene Doyon, investigator principal al NIRISS, de la Universitatea Montreal.

Echipa de la NASA a anunțat că va lansa primele imagini color captate de noul telescop spațial James Webb pe 12 iulie 2022.

Ads