Fanii Jamilei au mărturisit cele mai dezastruoase greșeli făcute în bucătărie: ”Am pus țuică în loc de apă în mâncarea de cartofi”

Bucătăreasa Jamila a lansat o provocare pe Facebook la care sute de persoane au răspuns în doar o oră. Mai exact, și-a întrebat urmăritorii care au fost cele mai mari greșeli făcute în bucătărie.

”ÎNTREBAREA DE SEARĂ!

Care sunt cele mai mari greșeli pe care le-ați făcut în bucătărie, atunci când pregăteați o rețetă?

Eu am reușit să sparg un vas de lut plin cu cina din seara respectivă. Am rămas și fără mâncare, și fără vas”, a scris Jamila pe Facebook.

Circa 350 de persoane au povestit într-o oră cele mai amuzante întâmplări prin care au trecut.

”Am pus griș in loc de pesmet în mâncarea pregătită de Crăciun anul trecut (șnițele, chiftele, perișoarele din supă)”.

”Mai acum am făcut un pandișpan cu fructe și când am pudrat am pus bicarbonat de sodiu”.

”Cândva, de sărbători, am făcut piftie și am vrut sa pun puțină boia deasupra pe farfurii și de oboseală am pus scorțișoară”.

”Am făcut plăcinte, le-am scos din cuptor și am pus tava pe un scaun lângă dulapul de bucătărie, acoperită cu un prosop. Vine fata cea mare, și până să apuc să-i spun "nu te așeza" era cu fundul pe tava cu plăcinte. Acum îmi vine să râd, dar atunci”.

”Am făcut piure de cartofi cu frișcă lichidă în loc de smântână”.

”Am pus piper în loc de scorțișoară în crema de zahăr ars, norocul meu că prietenilor finlandezi le-a plăcut”.

”În prima mea mâncare de cartofi am pus țuică în loc de apă”.

”Am pus borș la ciorba de fasole cu afumătură”.

”Am pus sare în loc de zahăr în colivă”.

”Am pus ficăței de pui în tigaia prea încinsă și a luat foc cu totul. M-am speriat atât de tare încât am aruncat tigaia cu totul direct pe geam”.

”Am măcinat carnea pentru sarmale cu tot cu șorici”.

”Am pus oțet în loc de ulei în salata de vinete”.

”Am pus detergent de vase în loc de ulei de măsline”, sunt doar câteva dintre comentarii.