Jamila îi răspunde lui Liviu Dragnea după ce fostul politician s-a apucat de gătit: ”Toată lumea mă etichetează să-mi spună” VIDEO

Jamila, cea mai cunoscută bucătăreasă pe internet din România, spune că a fost asaltată de mesaje și de comparații cu Liviu Dragnea, motiv pentru care a decis să transmită un mesaj în acest sens.

"De când s-a apucat domnul Dragnea de rețete toată lumea mă etichetează să-mi spună că s-a apucat de rețete și că este un pericol pentru mine. Bineînțeles că nu am nici o problemă cu asta. Nu este un pericol pentru mine domnul Dragnea, nu am o problemă cu concurența, este loc pentru toată lumea. Toți avem dreptul să facem rețete, fiecare creator de conținut are publicul lui, așa că îi urez domnului Dragnea să facă foarte multe rețete și să fie cât mai faimos posibil pe Youtube," a spus Jamila într-un filmuleț publicat recent.

Fostul șef al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea și-a deschis recent un canal de Youtube dedicat gătitului. Acesta a avut un foarte mare succes, decizia fostului lider politic fiind una surprinzătoare.

Canalul lui Dragnea ”Bucătăria de acasă”, lansat aseară, vrea să promoveaze mâncarea sănătoasă, după cum anunţă chiar fostul lider PSD, care precizează că la fiecare reţetă va prezenta şi beneficiile principalelor ingrediente.

Prima reţetă este cea de mâncare de fasole galbenă păstăi și a strâns peste 200.000 de vizionări, în mai puțin de 24 de ore şi peste 2300 de comentarii, multe dintre ele ironice.