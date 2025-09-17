Viața secretă a celui mai cunoscut fugar din Europa devenit spion. Jan Marsalek, fotografiat la Moscova cu iubita de mână. Lucrează pentru FSB și are "misiuni de luptă" în Ucraina

Încă din vara anului 2020, când gigantul german al plăților Wirecard s-a prăbușit după ce nu a reușit să justifice activele dispărute în valoare de 1,9 miliarde de euro, fostul său director operațional, Jan Marsalek, a fost căutat, scrie The Insider.

Anterior, publicația The Insider l-a urmărit pe Marsalek până în Rusia, unde cetățeanul austriac se bucură de o viață plină și frumoasă sub protecția serviciilor de securitate ale Kremlinului.

După ce și-a făcut mici modificări la aspect prin intervenții chirurgicale estetice, Marsalek se plimbă liber prin centrul Moscovei, însoțit de noua sa iubită, o angajată FSB. Recrutat inițial de GRU, Marsalek a cooperat recent extins cu FSB, având apariții frecvente în Piața Lubianka din Moscova.

În plus, Marsalek călătorește în mod regulat în teritoriile ocupate ale Ucrainei pentru a efectua „misiuni de luptă” - însoțit de soldați ai forțelor speciale rusești.

„Așadar, am testat sistemul de recunoaștere facială instalat la Moscova și funcționează fabulos de bine”, a scris Jan Marsalek într-o conversație pe Telegram pe 7 octombrie 2021.

Gigantul german al plăților Wirecard se prăbușise cu cincisprezece luni înainte, iar fostul său director operațional fugar era deja stabilit în Rusia, remarcând noua sa viață de transfug al fostului său asociat de afaceri, Orlin Roussev.

Marsalek îl va mitui ulterior pe bulgar ca agent al serviciilor secrete rusești, spionând instalațiile militare americane din Europa și complotând răpirea unor jurnaliști critici la adresa lui Putin și a dizidenților kazahi de la o bază de operațiuni aflată la două ore și jumătate nord de Londra.

„Cu adevărat înfricoșător”, a scris Marsalek despre sistemul de supraveghere CCTV panopticon recent instalat, administrat de FSB, în capitala Rusiei, numit eufemistic ”Orașul Sigur”.

„Întrebarea este cum să păcălim astfel de sisteme în viitor.” În calitate de cel mai căutat om din Europa, Marsalek încerca cu disperare să stea departe de rețea. A eșuat.

Aproape patru ani mai târziu, în după-amiaza zilei de 1 iulie 2025, Marsalek părea perfect relaxat în timp ce se plimba prin Piața Trubnaia din Moscova. Cu o barbă îngrijită, capul ras scurt, pantaloni kaki cu șnur și ochelari de soare atârnând de gulerul tricoului său alb, Marsalek arăta ca imaginea perfectă a timpului liber de vară.

Într-o mână ținea telefonul mobil; în cealaltă, palma întinsă a prietenei sale roșcate, subțire și atletică, care îi fusese profesoară de limbă rusă în primii ani de aclimatizare cu Rusia.

Un lucru a dus la altul (așa făcea întotdeauna cu Marsalek) și cei doi deveniseră un cuplu, nu doar romantic, ci și profesional. Tatiana Spiridonova avea tot ce și-ar fi putut dori cineva aflat în poziția lui Marsalek: un pașaport diplomatic și un motiv pentru a călători într-o țară vag europeană, Turcia, având în vedere fluența limbii și slujba de profesoară de turcă la Universitatea de Stat din Moscova.

Aceste elemente din CV-ul lui Spiridonova o făceau, de asemenea, corespondenta perfectă pentru FSB, agenția de informații rusă pentru care lucra acum Marsalek.

„Fetele sunt ideale”, i-a scris odată Marsalek lui Roussev, în timp ce plănuia ca Tatiana să transporte laptopuri extrem de sensibile, furate de la agenția de informații austriacă. „Par inocente”.

Vrăjitorul fintech decăzut era relaxat în acea imagine, pentru că se gândea că în sfârșit păcălise omniprezentul ”Oraș Sigur”. În primul rând, fața lui arăta diferit. Îi scrisese odată lui Roussev, care acum execută o pedeapsă de 17 ani de închisoare în Regatul Unit, că a suferit mai multe operații estetice pentru a deveni de nerecunoscut.

Își lăsase barbă și făcuse un transplant de păr. Ceea ce Marsalek nu și-a dat seama, însă, era că, în ciuda celor mai bune încercări ale sale de metamorfoză, un grup de jurnaliști de investigație – dintre care pentru unii cheltuise sute de mii de dolari pentru a-i supraveghea și a încerca să-i răpească – îi urmăreau fiecare mișcare la Moscova, aproape în timp real, de peste un an. Nu numai atât: foloseau același sistem de supraveghere condus de serviciul special rus pentru care lucra Marsalek.

De la München la Lubianka

Marsalek, în vârstă de 45 de ani, fusese cândva director operațional și membru în consiliul de administrație al Wirecard, gigantul german al serviciilor financiare cu sediul la München și înregistrat la DAX, care s-a prăbușit într-o ignominie asemănătoare cu cea a lui Madoff în 2020. Miliarde de euro au dispărut, și el la fel.

După cum a dezvăluit o investigație realizată de The Insider și Der Spiegel anul trecut, Marsalek fusese recrutat în urmă cu peste un deceniu de GRU, serviciul de informații militare al Rusiei, în timpul ascensiunii sale stratosferice ca unul dintre copiii minune din afacerile Europei Centrale.

El deschisese uși pentru GRU în Libia și folosise milioane de dolari sifonați de la Wirecard pentru a finanța operațiunile militare rusești în Siria. În iunie 2020, când Wirecard s-a prăbușit, părea să fi dispărut de pe fața pământului. Dar, în timp ce autoritățile germane - împreună cu majoritatea restului lumii - îl căutau pe Marsalek în Asia și Africa, The Insider descoperise prompt urme digitale în Belarus, iar de acolo în Rusia. Marsalek fusese răpit de foști ofițeri ai agenției de informații interne austriece, pe care el însuși îi recrutase și îi păstrase pe statul său de plată.

Marsalek și-a petrecut ultimii cinci ani trăind în Rusia sub identități multiple, inclusiv cea a doi preoți ortodocși. În acest timp, a purtat o serie de pașapoarte, atât reale, cât și false – toate emise sub patronajul și protecția Kremlinului condus de Vladimir Putin.

Se pare că rămâne intangibil pentru anchetatorii, procurorii și serviciile de informații europene care îl caută. De asemenea, de negăsit, dacă judecăm după utilizarea constantă a avertismentului „se pare” adăugat la descrierile agențiilor europene de aplicare a legii despre presupusa sa locație.

Amanta lui timidă

Oricine dorește să se apropie de Marsalek trebuie să treacă mai întâi de iubita sa.

Născută pe 24 ianuarie 1984, Tatiana Spiridonova a studiat orientalismul la Institutul de Studii Orientale Practice din Moscova. Este membră cu drepturi depline a Societății Imperiale Ortodoxe Palestiniene, care a fost fondată în 1882 pentru a promova relații pozitive între Rusia și Orientul Mijlociu. Este, de asemenea, un decupaj, potrivit serviciilor secrete occidentale, al serviciilor secrete rusești. Șeful Societății este un fost director al FSB.

Apropierea Spiridonovei de guvern este evidențiată și de scurgerile de informații dintr-o bază de date administrativă a Moscovei. Fiind un stat autoritar de supraveghere, Rusia poate fi excelentă la colectarea de date despre cetățenii săi, dar, la fel ca multe regimuri de acest fel, corupția este o caracteristică definitorie atât a birocrațiilor mărunte, cât și a celor nu atât de mărunte ale puținismului.

Aproape totul este de vânzare - de la declarațiile fiscale și formularele de asigurare auto până la actele de proprietate și itinerariile de zbor. Acest lucru face din Rusia, paradoxal, una dintre cele mai transparente țări de pe planetă.

Marsalek a întâlnit-o pe Spiridonova în 2021, la aproximativ un an după ce aceasta a părăsit München. Amândoi au o cunoștință comună, Stanislav Petlinsky, ofițerul GRU care l-a recrutat pe Marsalek acum unsprezece ani.

